Geklets via EncroChat-mobieltjes doet mannen die 1500 kilo coke smokkelden de das om

Een deel van de drugsvangst (foto: politie). vergroot

De officier van justitie in Breda heeft hoge celstraffen geëist tegen een groep mannen die bijna 1500 kilo cocaïne ons land binnen smokkelde, onder wie twee Brabanders. Ze moeten zes en acht jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt. Ook hier speelde de politiehack bij EncroChat een rol: toen de verdachten na hun arrestatie via hun mobieltjes gingen kletsen over de zaak, leverden ze ongewild nog meer bewijs aan.

Op 15 maart 2019 ontdekte de Belgische douane de drugssmokkel in de haven van Antwerpen. De lading zat verstopt tussen de bananen, verdeeld over 1280 pakketten die op twee pallets stonden: 1468 kilo coke totaal. Dat heeft een groothandelswaarde van zeker veertig miljoen euro. Op straat (versneden) misschien wel honderd miljoen euro.

Achtervolging

Zoals gebruikelijk in zulke zaken, haalden de douaniers bijna alles uit de zeecontainer. Een kilootje bleef achter als bewijs. Toen drie dagen later een vrachtwagen de container kwamen ophalen, werd door observatieteams stiekem de achtervolging ingezet. Ook een arrestatieteam kon zo grijpen.

Op de vrachtbrief stonden adressen in Zuid-Holland. Maar de agenten zagen de truck met Bulgaarse chauffeur en bijrijder op de A4 bij Woensdrecht afbuigen naar Zeeland. Twee keer nam de truck een afrit en meteen weer een oprit van de A58. Een bekende truc om eventuele achtervolgers af te schudden, volgens de politie.

Smokkelhoek

Eindpunt: bedrijventerrein De Smokkelhoek bij Kapelle. Zes mannen zaten binnen bij een louche autobedrijf. Onder hen een fruithandelaar, een Antwerpse kroegbaas, een man uit Berkel-Enschot en een uit Waalwijk. Nog voordat ze de container konden openen, stormden agenten het terrein op. Iets voor halfnegen in de ochtend werd iedereen in de boeien geslagen. Het feit dat die container dicht bleef, is voor de verdachten het bewijs dat ze niets met de drugs te maken hadden.

Maar er is meer. In het kantoor van het bedrijf vonden agenten vijf cryptotelefoons (pgp) die vaak door criminelen worden gebruikt. Een mobieltje was in een prullenbak gegooid. Er stonden in de loods ook twee identieke bananenpallets die ook in de container stonden. Die pallets moesten waarschijnlijk worden omgewisseld met de 'drugspallets'.

EncroChat

Tijdens de verhoren zweeg de verdachte uit Berkel-Enschot. De andere Brabander is geboren in Waalwijk en zit in de fruithandel. Hij vertelde de politie dat hij daar was om bananen te keuren. De verdachten vertelden tegen de politie dat ze elkaar niet kenden.

Na een tijdje liet de rechtbank de verdachten vrij uit voorarrest. Voor de buitenwereld lag het onderzoek 'op zijn gat', maar niet voor de politie. In het voorjaar van 2020 slaagde een team van politiespecialisten er in om door te dringen in het criminele telefoonnetwerk EncroChat. Daarin zagen ze verschillende verdachten uit dit onderzoek, zo bleek donderdag na de rechtszaak.

De Brabantse mannen kenden elkaar wél. In april en mei stuurden ze elkaar chats over de getuigenverhoren, het fout lopen van deze smokkel en het alibi. Volgens de politie waren dat belastende gesprekken omdat er bijvoorbeeld ook over 'blokken' werd gesproken: vaktaal voor coke. Niet alles is opgehelderd. Een deel van de verdachten leeft van 'lucht'. Wat de onderlinge zakelijke relatie was blijft ook vaag.

Cel

De hoogste strafeis, tien jaar, was tegen een man (50) die in Rotterdam geboren is maar tegenwoordig in Dubai woont. De man uit Berkel-Enschot (49) hoorde acht jaar eisen en de Waalwijker (49) zes. De officier van justitie wil dat iedereen terug de cel in gaat.

De rechters beslissen over enkele weken.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.