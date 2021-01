Rico Verhoeven steekt Robin van Roosmalen een hart onder de riem: 'Ik bid voor je, brother'

Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik betuigden donderdag hun steun aan kickbokskampioen Robin van Roosmalen. De twee vechtersbazen namen tijdens een persconferentie over hun GLORY-gevecht op 30 januari kort de tijd om stil te staan bij het heftige ongeluk van de kickbokser en zijn zus Melissa, die bij het ongeluk om het leven kwam.

"Robin, je bent een goede vriend. We zijn teamgenoten bij GLORY. Blijf vechten. Ik bid voor je en hopelijk kom je hier doorheen. Het is zwaar, je kwam in een ongeluk terecht, verloor je zus en vecht voor je leven. Ik bid voor jou en je familie, brother", zei Rico Verhoeven donderdag.

Ook tegenstander Jamal Ben Saddik sprak zijn steun uit: “Hij is een goede vriend van me het is heel tragisch wat er gebeurd is. Gecondoleerd voor zijn vrienden en familie. Ik hoop dat hij snel herstelt en snel weer kan trainen."