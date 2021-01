Eerste doelpunt Richard van der Venne levert RKC een punt op in Friesland

Foto: OrganePictures vergroot

RKC heeft donderdagavond een punt gepakt in en tegen Heerenveen. In Friesland maakten beide ploegen er een open wedstrijd van, die eindigde in 1-1. Ondanks dat Vitalie Damascan nog dichtbij de drie punten kwam voor de Waalwijkers mocht de uitploeg tevreden zijn met een punt. Dit viel op in het Abe Lenstra Stadion.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

1. Wéér millimeterwerk

Er gaat haast geen speelronde voorbij zonder dat de Video Assistent Referee in opspraak is. Ook in Heerenveen zorgde de VAR voor de nodige discussie. Bij de 1-0 van Henk Veerman leek de spits van Heerenveen voor de bal te staan bij de voorzet van Joey Veerman.

Jochem Kamphuis, de videoscheidsrechter van dienst, keek naar de beelden maar beoordeelde dat de goal goedgekeurd mocht worden. Het is voor RKC niet de eerste keer dit seizoen dat een doelpunt van de tegenstander op millimeterwerk wordt toegekend. Vlak voor de winterstop was er een soortgelijk moment in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het zit de Waalwijkers wat dat betreft niet mee.

2. Herkenbaar RKC

Waar afgelopen zaterdag nog sprake was van een onherkenbaar RKC in de wedstrijd tegen ADO, wist RKC zich donderdagavond in Heerenveen weer te herpakken. De Waalwijkers speelden weer het voetbal dat de fans van de ploeg gewend waren. De uitploeg durfde het spel te maken en wist met regelmaat goed druk te houden op de Friese verdediging.

Het enige waar het spel nog aan ontbrak was het maken van doelpunten. RKC creëert genoeg kansen maar weet ze vaak nog niet om te zetten in doelpunten. Vooral in de eerste helft kregen de Brabanders genoeg kansen, alleen ontbrak het aan scherpte in de afronding.

Aanvoerder Anas Tahiri was tevreden over het spel van RKC:

Wachten op privacy instellingen...

3. Ein-de-lijk Van der Venne

Het heeft twintig wedstrijden geduurd maar Richard van der Venne is eindelijk van de hatelijke nul af. De aanvallende middenvelder kwam een jaar geleden over van Go Ahead Eagles en wachtte sindsdien op zijn eerste doelpunt voor RKC.

In Friesland kwam er eindelijk een einde aan de droogte van de nummer tien. Linksachter Thierry Lutonda vond tien minuten na rust de vrijstaande Van der Venne. De middenvelder twijfelde geen moment en schoot de bal in de korte hoek achter doelman Erwin Mulder.

Een fijn moment voor Van der Venne. De nummer tien toont wekelijks erg veel inzet maar wist nogal eens een grote kans te missen. In de minst scorende ploeg van de Eredivisie wordt toch al snel gekeken naar de niet-scorende nummer tien. Met zijn doelpunt in Heerenveen weet de aanvallende middenvelder in ieder geval voor even de discussie te stoppen.

Van der Venne was uiteraard blij met zijn eerste doelpunt voor RKC maar wilde het ook niet groter maken dan het is:

Wachten op privacy instellingen...

4. RKC speelt beter tegen linkerrijtje

Het is misschien een raar gegeven voor een degradatiekandidaat maar RKC lijkt dit seizoen liever te spelen tegen een club uit het linkerrijtje dan een directe concurrent. Eerder dit seizoen werden al punten gepakt tegen Feyenoord, Twente en Heerenveen. Ploegen die meer ruimtes achterin weggeven en zich zeker niet ingraven. Iets wat RKC beter ligt. Het is algemeen bekend dat Fred Grim graag zijn ploeg aanvallend voetbal laat spelen. Met wat meer ruimte achter de verdediging komt dat beter tot zijn recht. Tegen een ploeg die de zogenaamde bus parkeert hebben de Waalwijkers meer problemen.

Ook donderdagavond zag je dat RKC het prettiger vindt om tegen hoger geklasseerde ploegen te spelen. In het Abe Lenstra Stadion wilden beide ploegen voetballen en maakten ze er een open wedstrijd van. Waar het tot aan de laatste minuut nog alle kanten op kon gaan. Uiteindelijk was het Vitalie Damascan die drie minuten voor tijd heel dichtbij de overwinning was voor de bezoekers. Doelman Erwin Mulder wist met een uiterste krachtsinspanning het schot van de spits tegen de paal te tikken.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.