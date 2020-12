RKC weet dit jaar wel punten te pakken: 'Nieuwe spelers zijn niet nodig'

RKC-speler Cyril Ngonge (foto: Orange Pictures). vergroot

RKC staat na de eerste competitiehelft op een keurige veertiende plek in de Eredivisie. Er wordt in Waalwijk net als vorig seizoen goed gevoetbald. Het grote verschil: er worden nu ook punten gepakt. De ploeg van trainer Fred Grim lijkt dit seizoen makkelijk op het hoogste niveau te blijven. Een analyse met clubwatcher Yannick Wezenbeek aan de hand van vier stellingen.

Sportredactie Geschreven door

1. De coronacrisis heeft grote invloed gehad op de prestaties

“Bij RKC is er maar op één moment sprake geweest van een corona-uitbraak. Voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, begin oktober, werden vier spelers en twee stafleden positief getest op het coronavirus. Na het bron- en contactonderzoek moesten acht spelers van RKC in quarantaine. Het geluk was dat de wedstrijd werd verzet en ze dus niet met een B-elftal hoefden te spelen tegen de directe concurrent. In het restant van het seizoen zijn er geen besmettingen meer geweest bij RKC.”

2. De trainer haalt het maximale uit zijn ploeg

“Vorig seizoen kreeg RKC veel complimenten, maar haalde het te weinig punten. Dit seizoen wordt het goede spel wel omgezet in punten. RKC speelt nog altijd aanvallend voetbal en is niet bang om het initiatief in de wedstrijd te nemen. Daar ligt ook vooral de kwaliteit van de ploeg. RKC heeft geen elftal om de bus te parkeren. Met voetballers als Vurnon Anita en Ola John kan het vanuit de opbouw kansen creëren.”

“Het enige dat de trainer het team nog moet bijbrengen is wat meer volwassenheid. De ploeg weet wedstrijden nog niet op slot te gooien. De laatste wedstrijd voor de winterstop was hierin een duidelijk voorbeeld. Uit bij Fortuna Sittard was RKC niet volwassen genoeg om genoegen te nemen met een punt. In blessuretijd ging het achterin fout en wisten de Limburgers alsnog te winnen (2-1).”

Fred Grim, trainer van RKC (foto: OrangePictures). vergroot

3. De ambities moeten na de eerste seizoenshelft worden bijgesteld

“Bij RKC draait het dit seizoen maar om één ding: in de Eredivisie blijven. Om rechtstreeks te handhaven moet de club eindigen op een vijftiende plek of hoger. Momenteel staat RKC op een veertiende plek en dus liggen ze op koers.”

“Kijkend naar de concurrentie hoeft RKC daar zeker niet voor onder te doen. De Waalwijkers krijgen de concurrenten (ADO, Emmen en Willem II) nog twee keer tegenover zich en dus liggen er nog genoeg kansen om punten te pakken.”

4. De winterse transferperiode gaat invloed hebben op het team

“In de zomer verraste de club al met het aantrekken van onder andere Ola John, Vurnon Anita en Kostas Lamprou. RKC heeft gezegd alleen buitenkansjes te benutten in de transferperiode. Verder is elke positie dubbel bezet en is er geen noodzaak tot het aantrekken van nieuwe spelers.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.