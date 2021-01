Grootscheepse vaccinatie nu echt van start met opening van grote locaties in Breda en Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Barry kreeg de eerste prik in het voormalige Amphia Ziekenhuis. (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Barry kreeg de eerste prik in het voormalige Amphia Ziekenhuis.

De GGD in Brabant neemt deze vrijdag twee grote priklocaties in gebruik. Vorige week werd al de eerste grote vaccinatielocatie geopend in Veghel toen daar op woensdag de eerste coronaprik werd gezet.

Om acht uur werd de eerste vaccinatie gezet in het oude Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk in Breda. Senior verpleegkundige Barry van woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen had de primeur in Breda. In totaal zijn er al 8205 afspraken gemaakt en kunnen er geen nieuwe worden gemaakt tot 15 februari. Zorgmedewerkers die nog geen afspraak hebben, kunnen dan weer naar de landelijke afsprakenlijn bellen.

In Eindhoven is het Indoor Sportcentrum ingericht als grote priklocatie. Hier wordt de rest van het jaar iedereen uit de regio ingeënt.

In Brabant hebben de drie GGD-regio’s nu elk een grote priklocatie. In Veghel heeft de GGD een grote priklocatie in het voormalige distributiecentrum van Jumbo.

De mensen die in de eerste periode worden gevaccineerd zijn medewerkers van de acute zorg en verpleeghuizen.

200.000 inentingen

In de komende weken moeten zeker 200.000 zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen in Nederland worden ingeënt. De animo is zo groot dat alle beschikbare tijden voor prikafspraken binnen een paar dagen waren volgeboekt op alle 25 locaties in het land. Voorlopig is er niet genoeg vaccin beschikbaar om nieuwe afspraken te maken. Ongeveer 65.000 verplegenden moeten enkele weken wachten.

