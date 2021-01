Auto en flatscreens gestolen, dieven steken buit in brand

Archieffoto vergroot

Een opmerkelijke actie van inbrekers in Tilburg. Nadat ze donderdag spullen en een auto gestolen hadden bij een huis in Tilburg, staken ze de hele buit in brand in het buitengebied bij Waalwijk.

Janneke Bosch Geschreven door

Rond kwart over zes kwam er bij de brandweer een melding binnen van een brandende auto bij de Nieuwe Munnikensteeg in het buitengebied van Waalwijk. Bij die brandende auto lagen ook vernielde spullen, onder meer twee flatscreen tv's.

Inbraak

De politie nam contact op met de eigenaar van de auto, die nog geen idee had wat er met zijn wagen was gebeurd. Hij spoedde zich naar zijn huis in Tilburg aan de Bachlaan. Daar zag hij dat er ingebroken was in zijn huis. Er waren tv's gestolen, maar ook computerapparatuur en dus de auto.

Waarom de dieven de buit in brand hebben gestoken, is onduidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.