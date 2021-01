KNMI waarschuwt voor winterweer: 'In vrijwel heel Brabant komt zaterdag een sneeuwdekje te liggen'

Het KNMI waarschuwt voor gladheid die kan ontstaan door de sneeuw die zaterdag wordt verwacht. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

De sneeuw komt in het uiterste zuidwesten het land binnen. In de rest van de middag en avond gaat het ook in de rest van Nederland sneeuwen. Het laatste gebeurt dit in de oostelijke provincies.

Pret van korte duur "De zaterdag begint nog wel droog, met wat zon", vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Maar in de loop van de middag raakt het bewolkt en vooral zaterdagavond gaat het af en toe sneeuwen. Ik denk dat er in vrijwel heel Brabant een sneeuwdekje komt te liggen van twee tot vier centimeter."

Maar de pret is maar van korte duur. Zaterdagavond laat gaat de sneeuw in het zuidwesten alweer over in lichte motregen. "Als we zondagochtend wakker worden, is het alweer aan het dooien."