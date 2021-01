Politie waarschuwt voor oplichting met 'pakketbezorging'

De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. Daarbij doen criminelen aan de deur zich voor als pakketbezorger en weten daarbij de pinpas en pincode van hun slachtoffer te ontfutselen.

Er zijn de afgelopen dagen in ieder geval twee aangiftes gedaan bij de politie in het westen van de provincie van deze vorm van oplichting. En ook op andere plekken in het land hebben al slachtoffers zich gemeld.