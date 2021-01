De weerhaan van de Bossche Sint-Jan blinkt weer als nieuw

De torenhaan van de Bossche Sint-Jan blinkt weer als nieuw vergroot

Al een paar weken moet de Sint-Janstoren in Den Bosch het zonder weerhaan doen. Half december werd de haan, die al sinds halverwege de negentiende eeuw over de stad uitkijkt, weggetakeld. Net als de toren was de haan ook toe aan een flinke opknapbeurt. Wat nieuw bladgoud was echt geen overbodige luxe. Samen met de haan worden ook de pinakels, de wijzers van de klok en de pijnappel gerestaureerd én allemaal opnieuw verguld met een laagje bladgoud.

Vanuit zijn atelier in Groenlo heeft Steven Voshart van Reinart Vergulders allereerst een geruststellende boodschap voor alle Bosschenaren. “Het gaat goed met jullie haantje, er zit al een nieuwe laag bladgoud op en in het voorjaar wordt de haan teruggezet op de toren gezet.”

Steven Vos, die in opdracht van de gemeente Den Bosch en aannemer Nico de Bont de restauratie voor zijn rekening neemt, noemt deze klus ‘een zeer bijzondere opdracht.’ “Het is toch anders dan bij andere kerken, het is kolossaler en natuurlijk het is de Sint Jan. Ja, dit is een hele mooie opdracht, je voelt dat heel Den Bosch meekijkt."

Hoewel de meeste aandacht gaat naar het haantje van de toren wordt ook de pijnappel gerestaureerd. De enorme bol is onlosmakelijk met het haantje verbonden. “Dat is de gouden bol waar het kruis op staat”, doceert Steven Vos. “Bovenop die bol staat het kruis en daar bovenop draait de weerhaan.” Wie de maker is van de haan kon Voshart niet meer achterhalen. “Het jaartal dat erin is gestanst is wel leesbaar, maar de naam van de maker niet meer.”

De haan die in 1842 op de toren is gezet, is niet de haan die er altijd heeft opgestaan. Een voorganger ging verloren door een brand in de torenspits, die in 1830 ontstond door blikseminslag.

