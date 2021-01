Carnavalspodcast toetert er op los: 'Soms kijken ze ons weg maar verderop breken we de tent af'

Rob van de Lindeloof en Hans de Rooij vergroot

Ze zijn onlosmakelijk verbonden met carnaval. Gewapend met een grote trom, een paar schuiftrombones en andere instrumenten dweilen ze van kroeg naar kroeg. Op een fijne manier muziek maken en het publiek amuseren, staan voorop. In deze nieuwe aflevering van onze carnavalspodcast ‘Het gevoel van carnaval’ staan de dweilorkesten en blaaskapellen centraal.

Jordy Graat praat met Rob van de Lindeloof van BB Ullie uit Hoeven en Hans de Rooij van Blaaskapel Blitz uit Eindhoven. Beide heren zijn het hele jaar druk bezig om alles in goede banen te leiden. Van het uitzoeken van liedjes tot en met het maken van een planning tijdens carnaval.

Tegenwoordig is het steeds moeilijker om je als dweilorkest te onderscheiden dus is originaliteit een must. “Wij spelen bijvoorbeeld iets van Kensington, dat verwacht niemand maar we vallen dan wel op”, aldus de Rooij van Blitz.

"Zelfs op een leeg station maken we er een feestje van."

Natuurlijk is plezier maken belangrijk maar het is ook een serieuze hobby. Veel repeteren en je aanpassen aan de locatie horen daar ook bij. “Als we in Bergen op Zoom zijn, spelen we andere nummers dan bij 3 Uurkes Vurraf. Zo is het elke keer weer anders. Zelfs op een leeg station maken we er een feestje van”, zegt Rob van BB Ullie.

Zo staan de mannen van Blitz er ook in. "In de ene kroeg kijken ze je weg, in de andere breken we de tent af!"

