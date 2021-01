Meer mensen bellen met Veilig Thuis over huiselijk geweld: 'Ik maak me echt zorgen'

Meer mensen bellen om advies over huiselijk geweld in coronatijd. (Archieffoto: Pexels) vergroot

Het aantal mensen dat belt met de meldpunten van Veilig Thuis in Brabant is in 2020 flink gestegen. Het gaat daarbij vooral om mensen die vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving. "Deze mensen bellen, omdat ze niet weten wat ze moeten doen en ze zoeken advies", zegt directeur Judith Kuijpers van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.

In 2019 vroegen 5754 mensen om advies bij het meldpunt Zuidoost-Brabant. In 2020 waren dat er 7092. In Brabant zijn nog drie andere Veilig Thuis organisaties actief. Volgens Kuijpers is de situatie daar vergelijkbaar. "De stijging is echt een gevolg van de eerste lockdown."

Voor de kerst heeft Kuijpers contact gezocht met hulpverleners en gemeenten om aandacht te vragen voor de stijging bij deze zogeheten adviesgesprekken. "Want ik maak me echt zorgen hierover. Zeker nu er weer een lockdown is en we in donkere maanden zitten. Dan zie je altijd al een stijging van huiselijk geweld."

Een adviesgesprek is iets anders dan een daadwerkelijke melding van geweld thuis. Die meldingen zijn juist een beetje gedaald. Van 6142 meldingen in 2019 naar 5979 in 2020. "Een verklaring hiervoor is dat onze professionele samenwerkingspartners minder vaak achter de voordeur komen en daardoor moeilijker kunnen signaleren."

Zwanger en mishandeld

De verhalen die binnenkomen bij Veilig Thuis zijn ook niet mis. "Op de chat meldde zich onlangs een vrouw die opgesloten zat in haar huis. Ze was zwanger en werd mishandeld door haar man. Dat heeft niet alleen vreselijke gevolgen voor haar, maar ook voor haar ongeboren kind. Ze kon niet bellen, de chat was de enige manier om contact te krijgen."

De dienst ziet een toename in dit soort 'crisis-achtige' gevallen. Ook neemt het aantal meldingen van ouderenmishandeling toe. "Deze lockdown vraagt van ieder mens iets", zegt Kuijpers. "Je hebt het risico dat de spanningen dan hoog oplopen."

Thuiswerkers zien meer

Kuijpers vermoedt dat er ook veel thuiswerkers bellen, omdat ze meer dingen zien of horen die niet in de haak zijn. "Mensen signaleren meer wat er gebeurt. De buren maken ruzie en je komt erachter dat dat niet alleen in het weekend is, maar veel structureler."

Volgens Kuijpers is er een periode geweest dat het aantal telefoontjes om advies bij de medewerkers van Veilig Thuis over de schoenen liep. "Toen hebben we snel extra mensen ingezet om de achterstand in te halen. Maar de werkdruk is nu hoog. Het is zwaar werk, omdat je heftige verhalen hoort. Iedereen werkt thuis. En je hebt juist je collega's nodig om het vol te kunnen houden."

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant is 24 uur per dag, zeven dag per week telefonisch bereikbaar zijn op 0800-2000 en dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur via de chat www.veiligthuiszob.nl . Bij direct gevaar, bel altijd 112.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.