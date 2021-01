Nu één grote zooi, straks een groene oase: Willemsplein in Tilburg gaat op de schop

Wachten op privacy instellingen... De stadspleinen in Tilburg moeten veel groener worden. (beeld: ZUS i.o.v. gemeente Tilburg) Volgende Vorige vergroot 1/2 Tilburgse pleinen gaan op de schop

Het centrum van Tilburg gaat de komende jaren flink op de schop. Alweer, denk je misschien, want er is de laatste tijd al zo veel verbouwd. Dat klopt. De Spoorzone rond het station is nauwelijks af en nu is de omgeving van het Stadhuis aan de beurt.

Als het aan wethouder Mario Jacobs ligt, verdient het Willemsplein bij het Stadhuis het niet een plein te heten. Minachtend noemt hij het 'één grote zooi': "Er is een heel drukke weg, een parkeergarage, een vijver: de samenhang ontbreekt.”

Even verderop, op het Koningsplein, is het niet veel beter. Een groot, grijs plein. Handig voor de weekmarkt, natuurlijk. En ook heel handig om grote kermisattracties op te zetten. Maar op een koude, grijze winterdag is het er desolaat en onaangenaam. Landschapsarchitect Kristian Koreman wil het plein weer verbinden met z’n oorsprong: “Dit was vroeger de Koningswei. En dat moet het weer worden. Dus we trekken alle verharding eruit en maken er een park van. Dit wordt stadsnatuur.”

Gemeente Tilburg wil van het Willemsplein een Stadsforum maken en het Koningsplein moet Koningswei worden. (foto: ZUS i.o.v. gemeente Tilburg) vergroot

Voor de weekmarkt is in de toekomst dus geen plek meer in de Koningswei: de weekmarkt verkast naar het Stadsforum, de nieuwe naam voor het Willemsplein. Maar hoe zit het met de ruimte voor grote kermisattracties? “Het was een hele puzzel”, geeft wethouder Jacobs toe, “maar het is gelukt. We hebben het groen zó neergelegd, dat ook de markt en alle evenementen, zoals de kermis, een plek hebben. Ook voor grote kermisattracties is gegarandeerd nog plek.”

Wat ook opvalt in de plannen, is dat er in de toekomst veel minder plaats is voor autoverkeer. Jacobs wil veel auto’s uit het centrum verbannen naar de ringbanen: “Bestemmingsverkeer moet goed z’n weg kunnen vinden naar parkeergarages en het centrum, maar de andere auto’s moeten rijden waar ze thuishoren en daarvoor zijn wat ons betreft de ringbanen.”

Wethouder Mario Jacobs (l) en architect Kristian Koreman. (foto: Tom van den Oetelaar) vergroot

In 2025 moet het allemaal klaar zijn. Maar zo ver is het nog niet. Dinsdag is er een online inspraakavond voor burgers en daarna is de gemeenteraad aan zet.

