Coronanieuws: 939 nieuwe besmettingen in Brabant, RIVM meldt fors minder positieve coronatesten

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het voorbije etmaal 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen, in totaal liggen er nu 386 mensen in deze ziekenhuizen.

939 nieuwe coronabesmettingen in Brabant .

RIVM meldt met 5340 fors minder positieve coronatesten .

In Nederland zijn inmiddels iets meer dan tweehonderd gevallen van de 'Britse' variant van het coronavirus vastgesteld, bevestigt het RIVM aan het AD.

De basisscholen gaan waarschijnlijk niet voor het eind van deze maand weer open, daarvoor is het aantal coronabesmettingen nog altijd te hoog.

16.20 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bedroeg zaterdag 2360. Dat zijn er 109 minder dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

Van die patiënten liggen er 666 op de intensive care, een daling van negentien. De verpleegafdelingen behandelen 1694 mensen met Covid-19, negentig patiënten minder dan vrijdag. Vijf Nederlandse Covid-patiënten liggen op een intensive care in Duitsland. Dat zijn er evenveel als een dag eerder.

In de Nederlandse ziekenhuizen werden 247 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zes meer dan vrijdag. Hiervan zijn er 35 opgenomen op de intensive care, elf meer dan vrijdag en 212 op de verpleegafdelingen, vijf minder dan de dag ervoor.

Vanwege een stijging van het aantal nieuwe opnames de afgelopen dagen, heeft het LCPS de prognoses bijgesteld. De dalende trend zet door, maar trager dan eerder voorspeld. Ook is nog onduidelijk wat het effect is van de Britse variant van het coronavirus op het aantal Covid-besmettingen en de ziekenhuisbezetting in Nederland.

15.45 - 939 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds zaterdag 939 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat zijn er 54 minder dan vrijdag. Toen werden er 993 besmettingen gemeld.

15.35 - RIVM meldt met 5340 fors minder positieve coronatests

Tussen vrijdag- en zaterdagochtend zijn 5340 nieuwe coronagevallen geteld. Een dag eerder werden er 6093 gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar dit is bijgesteld naar 6062. Er zijn dus 722 minder besmettingen.

Het gemiddelde van de afgelopen week is met de nieuwste cijfers nu 5873 getelde besmettingen per dag. Vrijdag lag het nog op 6159, de dag ervoor zelfs op 6454. Het totaal aantal coronagevallen kwam zaterdag op bijna 907.000 uit.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98 tegen 96 op vrijdag en 88 op donderdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Van 12.966 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

14.36 - RIVM: "Om en nabij" de 200 gevallen van de Britse variant

Er zijn in ons land inmiddels "om en nabij" de 200 gevallen van de Britse variant van het coronavirus geconstateerd. Dat zegt een woordvoerster van gezondheidsinstituut RIVM na een bericht in het AD. Het is ongeveer een verdubbeling van het aantal gevallen vergeleken met een week geleden.

Omdat er maar bij een klein deel van de besmette personen een echte link naar het Verenigd Koninklijk is, mag worden aangenomen dat de Britse variant meer greep op Nederland krijgt. Gedacht wordt dat tussen de 1,5 en de 5 procent van de coronagevallen door de Britse mutatie komt, afhankelijk van de regio. Het RIVM hoopt aan het begin van de komende week met meer informatie te kunnen komen.

De Britse variant van het coronavirus kan in maart tot een nieuwe coronagolf in Nederland leiden, waarschuwde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vrijdag ook al.

13.38 - 'Inmiddels meer dan tweehonderd gevallen van 'Britse variant'

In Nederland zijn inmiddels iets meer dan tweehonderd gevallen van de 'Britse' variant van het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt het RIVM aan het AD. Een week geleden stond de teller volgens de krant nog op 96 stuks. Slechts bij een klein deel van de gevonden besmettingen zou er een directe link zijn met het Verenigd Koninkrijk. Dat duidt er volgens de krant op dat de Britse variant zich al breder heeft verspreid in Nederland.

11.10 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het voorbije etmaal 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zes meer dan 24 uur geleden. In totaal liggen er nu 386 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, een meer dan vrijdag. Dat maakte het ROAZ rond elf uur zaterdagochtend bekend. Het voorbije etmaal zijn 33 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen en twee zijn er overgeplaatst. Zes coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur in de Brabantse ziekenhuizen overleden.

05.47 - 'Basisscholen eind deze maand nog niet open'

De basisscholen gaan waarschijnlijk niet voor het eind van deze maand weer open. Daarvoor is het aantal coronabesmettingen nog altijd te hoog en blijft de situatie rond de Britse variant te onzeker, laten leden van het Outbreak Management Team (OMT) aan het AD weten. Volgens kinderarts en OMT-lid Károly Illy 'weten we nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen'en maakt dit het lastig om advies te geven.

01.19 - 'Geef kwetsbaren voorrang bij bezorging boodschappen'

Supermarkten zouden kwetsbare mensen voorrang moeten geven bij de bezorging van boodschappen. Daarvoor pleit ouderenorganisatie ANBO bij het consumentenprogramma Kassa. Het lukt veel mensen niet om boodschappen bezorgd te krijgen omdat bezorgdiensten overbelast zijn. Het is zo druk omdat meer mensen dan normaal boodschappen laten bezorgen wegens het coronavirus. "Als ze niet terechtkunnen bij landelijk georganiseerde bezorgdiensten, moeten lokale supermarkten zelf aan huis bezorgen", vindt ANBO-directeur Anneke Sipkens.

00.02 - Britse coronavariant vastgesteld bij medewerkers ziekenhuis Goes

Bij een aantal medewerkers van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes is de Britse variant van het coronavirus - die veel besmettelijker is dan het 'gewone' coronavirus - vastgesteld. De besmette mensen zijn inmiddels weer herstellende, laat het ziekenhuis weten. De GGD is op de hoogte gesteld en die zal bepalen of er vervolgstappen nodig zijn. Het ziekenhuis drukt medewerkers, patiënten en bezoekers op het hart de coronaregels na te leven.

