TOP Oss geen partij voor Telstar: 1-4 nederlaag op eigen veld

TOP Oss heeft een kans laten liggen om in punten op gelijke hoogte te komen met Telstar. De ploeg van trainer Klaas Wels ging op eigen veld pijnlijk onderuit tegen het team uit Noord-Holland: 1-4. Telstars topscorer Glynor Plet nam drie treffers voor zijn rekening,

Het onheil kondigde zich al snel aan voor de thuisspelende formatie. Al na 3 minuten was het 0-1, door toedoen van Shayne Pattynama. Daarna wist Plet in de 26e, 48e en 55e minuut het net te vinden, een 'plettrick', zo werd zijn prestatie in Velsen begroet. In de 89e minuut redde Mart Remans de eer van het erg zwakke TOP enigszins door tegen te scoren. Scheidsrechter Laurens Gerrets hoefde niet één kaart te trekken.