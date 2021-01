Wie of wat is Forum voor Democratie nog, kroniek van een aangekondigde scheuring

Eric de Bie kan zijn borst natmaken (foto: Omroep Brabant). vergroot

Wat al langer verwacht werd is gebeurd: de fractie van Forum voor Democratie in Provinciale Staten is uiteengevallen. Drie leden gaan apart verder als vertegenwoordigers van JA21, provinciebestuurder Peter Smit zet zijn werk voort als onafhankelijke en de anderen gaan door als leden van Forum voor Democratie (onder hen gedeputeerde Eric de Bie). Samen blijven ze het vorig jaar zo zwaarbevochten bestuursakkoord steunen. Niks aan de hand dus voor de zittende coalitie.

Getalsmatig klopt dat. Het feit dat drie mensen onder de vlag van JA21 verder gaan, betekent niet dat zij opeens anders denken over de afspraken die ze een klein jaar geleden samen met CDA, VVD en Lokaal Brabant maakten. De meningsverschillen in de Brabantse fractie hebben niets met Brabantse zaken te maken maar alles met de strijd in de landelijke partij Forum voor Democratie.

Wel iets aan de hand

Maar er is natuurlijk wel iets aan de hand. Forum voor Democratie Brabant kwam in het zadel dankzij Thierry Baudet. Kiezers hadden geen ander referentiekader van de provinciale afdeling, die geen noemenswaardig verkiezingsprogramma had en niet meedeed aan verkiezingsdebatten.

Toen het rondom Thierry Baudet begon te rommelen hielden zijn Brabantse 'discipelen' vol dat het geen gevolgen voor de provinciale fractie zou hebben. Van alle Brabanders geloofden alleen de fractieleden zelf dat dat zou gaan werken. Hun coalitiegenoten hoopten dat tegen beter weten in.

Uiteindelijk ging het niet. Er ontstaat nu een situatie waarbij drie gekozen Statenleden onder een andere vlag verder gaan. Feitelijk hebben zij geen mandaat van de kiezers. Sterker nog, met hun stap kiezen zij voor de oppositie van de man aan wie zij het vertrouwen van de kiezers te danken hebben.

Eén gedeputeerde, namelijk Peter Smit, kiest geen partij. Hij gaat als onafhankelijke verder. En omdat Stijn Roeles uit de fractie vertrekt en de lijst uitgeput is wordt Cees van der Sande uit Maastricht ingevlogen om dat gat op te vullen. Mits hij bereid is naar Brabant te verhuizen. Niemand in Brabant die op hem gestemd heeft.

Aangeschoten wild

De coalitie mag dan stoïcijns door regeren, één van de belangrijke partners heeft er een zooitje van gemaakt en zichzelf tot aangeschoten wild gemaakt. Reken maar dat de oppositie in Provinciale Staten daar een robbertje over gaat vechten. Het is ook volkomen terecht dat zij hun collega’s van Forum en JA21, alsmede de onafhankelijke Smit ter verantwoording roepen. Want met wie hebben ze te maken?

Mensen die onder de banier van Baudet in het Brabantse parlement zijn binnengewalst, maar van wie je je langzamerhand moet gaan afvragen waar ze hun legitimiteit vandaan halen.

