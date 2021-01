Quarantaine voor dubbelpartner van Matwé Middelkoop na coronavlucht: 'Dit is een mentale tik'

Matwé Middelkoop (foto: VI Images) vergroot

Wonderlijke toestanden in Melbourne, waar binnenkort de Australian Open begint. Bijna vijftig tennissers zitten in volledige quarantaine toen bleek dat er tijdens twee vluchten naar Australië besmette mensen aan boord waren. Ook de dubbelpartner van Bredanaar Matwé Middelkoop zit in isolatie. "Klote is het, opeens heb je een heel ander toernooi."

Over drie weken, op 8 februari, gaat de Australian Open van start. Maar door de strenge coronaregels die de gezondheidsautoriteiten hanteren, moeten alle deelnemers nu al present zijn.

De organisatie stelde vooraf dat de tennissers sowieso bij aankomst twee weken in quarantaine gaan, maar wel vijf uur per dag hun kamer mogen verlaten om te trainen en zich zo voor te bereiden op het toernooi. Bij aankomst op het vliegveld werd iedereen meteen getest op corona.

"Drie tot vier dagen ben ik best ziek geweest, daarna voelde ik me weer beter."

Op een vlucht uit Los Angeles, waar 24 tennissers die aan boord zaten, bleken twee mensen besmet te zijn met het coronavirus. Eerder ging het mis bij een vlucht vanuit Abu Dhabi. Toen testte één passagier positief bij aankomst in Australië. De besmettige reizigers waren geen tennissers.

Wachten op privacy instellingen...

Matwé Middelkoop is zonder kleerscheuren in Melbourne aangekomen, maar de reis er naartoe was wel een spannende. In december zat de Bredanaar nog in Turkije voor een toernooi, toen hij positief werd getest op corona. "Ik moest direct naar een hotelkamer, afgezonderd van de wereld. Drie tot vier dagen ben ik best ziek geweest, daarna voelde ik me weer beter."

"Opeens heb je een heel ander toernooi."

Uiteindelijk, nadat zowel de coronatest als de bloedtest negatief bleek, kreeg hij toestemming om op het vliegtuig naar Australië stappen, waar hij zonder problemen arriveerde. Zijn dubbelpartner, Marcelo Arevalo uit El Salvador, had minder geluk. Hij zat in een toestel waar iemand besmet was, en is nu is twee weken lang volledig afgezonderd van de rest van de wereld. Ook mag hij niet trainen.

Middelkoop heeft begrip voor de strikte regels. "Maar natuurlijk vind ik het klote", zegt hij. "Je kunt je zo niet goed voorbereiden. En het is ook een mentale tik. Je hebt zo hard gewerkt om hier te geraken, om sterk te zijn en om in vorm te komen. Dat is in één klap helemaal klaar. Opeens heb je een heel ander toernooi."

"Mijn tennishart klopt te hard om thuis te blijven."

De Bredase tennisser mag wel trainen, Arevalo niet. Hoe ze samen gaan presteren tijdens het grand slam-toernooi, is afwachten. "Ik denk dat hij straks als een soort zombie weer tevoorschijn komt, die voor het eerst weer daglicht ziet. Of ik achteraf denk: was ik maar thuisgebleven? Nee, daar klopt mijn tennishart te hard voor."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.