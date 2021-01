'Politiemensen in de frontlinie snel vaccineren want er zijn veel korte lontjes', zegt politiechef

Gerda van Leeuwen. vergroot

Politiemensen op straat moeten met voorrang worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Daarvoor pleitte Gerda van Leeuwen, de nieuwe politiechef van het korps Zeeland-West-Brabant zondag in het tv-programma Kraak. "De frontlinie heeft het best pittig in deze tijd. Tijdig vaccineren is daarom hard nodig."

Van Leeuwen is sinds kort eindverantwoordelijk voor de 3400 mensen die bij het korps Zeeland-West-Brabant werken. Volgens haar staan de agenten op straat momenteel behoorlijk onder druk.

"Mensen worden een beetje moe van de coronaregels."

"Deze tijd is voor iedereen in de samenleving lastig en spannend, en er zijn momenteel veel korte lontjes", zegt de politiechef. "Mensen worden een beetje moe van de coronaregels, dat merken we ook op straat."

"Een oudere wijkagent zei laatst tegen me: 'Het is vrij heftig allemaal. Ik moet mensen reanimeren of aanhouden, terwijl ze zich soms verzetten. En ik kan dan niet eerst een beschermend pak aantrekken."

Daarom pleit Van Leeuwen voor tijdig vaccineren van de politiemensen die in de frontlinie staan. "Dus niet voor de hele politieorganisatie en ook niet in plaats van de ouderen en kwetsbaren."

"Agenten gaan mogelijk vaker 's nachts werken."

Politiechef Van Leeuwen is ook al bezig met de voorbereiding met de mogelijke invoering van de avondklok. "Het is een politieke beslissing, we wachten af", zei de politiechef.

"We bekijken wat het betekent voor de roosters, dat agenten vaker 's avonds en 's nachts gaan werken. Mogelijk gaan andere mensen in ons korps helpen bij het toezicht en de handhaving op straat, in de avond en nacht."

Agenten op alle straten, pleinen, dorpjes en stadswijken, het is niet te doen om alles tijdens een mogelijke avondklok in de gaten te houden. Van Leeuwen: "Wij zullen gaan werken aan de hand van tips, daar waar excessen zijn en waar mensen zich moedwillig niet aan de regels houden. Gelukkig houdt het merendeel van de samenleving zich keurig aan de coronavoorschriften."

