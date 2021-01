Drie mannen vluchten auto uit na achtervolging: politie zet helikopter in

De politie is zondagavond een grote zoektocht gestart aan de Parallelweg in Helvoirt na een korte politieachtervolging. Drie mannen zijn een auto uitgesprongen en te voet gevlucht. Het gaat om mannen met 'vermoedelijk besmeurde donkere kleding'.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er rond kwart voor negen een melding binnenkwam van een verdachte situatie met een geparkeerde auto bij een restaurant in Helvoirt. Een buurtbewoner vertrouwde het niet en belde de politie. Agenten gingen daarom poolshoogte nemen en zagen de auto vlakbij rijden.

Politiehelikopter ingezet Er is een politiehelikopter ingezet die al vanaf halftien boven Helvoirt en Vught cirkelt. Rond kwart voor tien werd een Burgernetbericht verspreid.

Het drietal zou natuurgebied het Helvoirts Broek in zijn gevlucht. Er is veel politie aanwezig in het dorp.