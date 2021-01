Politieheli zoekt mannen met besmeurde kleding die op de vlucht sloegen

Wachten op privacy instellingen... (foto: Bart Meesters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Politieheli zoekt mannen die op de vlucht sloegen na achtervolging

De politie is zondagavond een grote zoektocht gestart aan de Parallelweg in Helvoirt na een korte politieachtervolging. Drie mannen zijn een auto uitgesprongen en te voet gevlucht. Dit gebeurde nadat de politie afkwam op een melding over de mannen, die vermoedelijk 'besmeurde donkere kleding' droegen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er rond kwart voor negen een melding binnenkwam van een verdachte situatie met een geparkeerde auto bij een restaurant in Helvoirt. Een buurtbewoner vertrouwde het niet en belde de politie. Agenten gingen daarom poolshoogte nemen en zagen de auto vlakbij rijden.

Vervolgens wilden de agenten de auto laten stoppen, maar de wagen ging ervandoor. Na een korte achtervolging sprongen de drie inzittenden uit de auto en sloegen ze op de vlucht.

Er werd een politiehelikopter ingezet die boven Helvoirt en Vught cirkelde. Rond kwart voor tien werd een Burgernetbericht verspreid.

Het drietal zou natuurgebied het Helvoirts Broek in zijn gevlucht. Er was veel politie aanwezig in het dorp.

Treinverkeer rijdt langzaam

Omdat de mannen vlakbij het spoor zijn gevlucht, rijdt het treinverkeer extra langzaam.

Het is onduidelijk waarom de drie mannen ervandoor zijn gegaan. Om kwart voor elf waren de mannen nog niet gevonden, meldt Burgernet.

