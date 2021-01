Zestien bewoners van seniorenwoningen in Haaren geëvacueerd na brand in schuur achter complex

Foto: Toby de Kort / SQ Vision. vergroot

Zestien bewoners van een seniorencomplex aan de Hoge Dries in Haaren zijn maandagochtend geëvacueerd. In een schuur achter het complex brak rond tien voor acht brand uit. "Verschillende woningen stonden in de rook", geeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan als reden voor de evacuatie.

Er raakte niemand gewond. In het complex zijn door de hitte van de brand ramen gesprongen. Ook viel de elektriciteit uit, gaf de woordvoerder aan.

Kapotte brandweerwagen

De brandweer schaalde snel na de eerste melding van de brand op naar 'grote brand'. Dat had te maken met een probleem met de brandweerwagen die als eerste bij het verzorgingshuis was, geeft de woordvoerder aan. "We hebben daarna meteen opgeschaald zodat er meer wagens ter plekke kwamen." Vervolgens was de brand volgens de woordvoerder snel geblust.

Wat er precies aan de hand was met de brandweerwagen, was maandagochtend niet duidelijk. De evacuatie van de bewoners was volgens hem sowieso nodig geweest.

Oorzaak nog niet duidelijk

De bewoners die hun huis uit moesten, worden maandagochtend in een gemeenschapshuis even verderop in de straat opgevangen. Waardoor de houten schuur in brand vloog, is nog niet duidelijk. In totaal wonen er in het complex zo'n veertig bewoners, maar niet iedereen hoefde zijn huis uit.

