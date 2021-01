Bewoners seniorencomplex vermoeden brandstichting: 'Tweede keer dat papierbak in brand vliegt'

De brandweer was snel ter plaatse om de bewoners in veiligheid te brengen. vergroot

De bewoners van een seniorencomplex aan de Hoge Dries in Haaren schrokken zich rot toen ze vroeg in de ochtend grote vlammen zagen uitslaan bij een naastgelegen schuurtje. Door de hitte sneuvelden enkele ramen en iedereen moest geëvacueerd worden. Onder de zestien bewoners heerst ook veel onrust over hoe het vuur is ontstaan. Brandstichting vermoeden ze.

In een buurtcentrum in het dorp zitten de ouderen warm en met een bak koffie na te praten over de roerige ochtend. Ze discussiëren over hoe het schuurtje vlakbij hun huizen plotseling vlam vatte. Dat was geen ongeluk, vermoedt de 86-jarige Lien van de Zanden. ''Twee weken geleden was het ook al raak. Toen is er een papiercontainer in brand gestoken. Dat zal nu wel weer zijn gebeurd. De papierbak stond tegen het schuurtje aan."

Ook Han Gillhaus vermoedt kwade opzet. De 85-jarige bewoners liep twee weken geleden zelf naar buiten om de brandende papierbak te blussen. "Kennelijk is er iemand die het leuk vindt om dingen in brand te steken." Bang is hij echter niet. "Zo lang we zelf maar niet in de brand staan, valt het mee."

Ook de andere bewoners vertellen nuchter over de stressvolle ochtend. "Ik hoorde gebonk, ik dacht dat ze aan het verbouwen waren, maar toen vertelden ze dat er brand was. Iemand heeft geprobeerd de schuur in brand proberen te zetten", blikt de 76-jarige Anton Brok terug. Er zijn door het vuur enkele ramen gesprongen en de brandweer moest de deur van een van de woningen forceren om een bewoner te redden. "Het valt gelukkig mee, de schade is te overzien. Het feit dat er al twee keer brand is geweest, is wel een vreemde gedachte. Wat er aan de hand is, weet ik niet", zegt Brok.

Onderzoek naar brandstichting

Volgens een woordvoerder van de politie wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Bij de brand van twee weken geleden konden de bewoners het vuur zelf doven. Wel is er een melding van gemaakt.

Ik kon geen kant op, de lift deed het niet.

De ouderen praten nog druk met elkaar na. Ze zijn allemaal zeer te spreken over het snelle optreden van de brandweer. ''Ik was net wakker en schrok erg van de hoge vlammen. De evacuatie was gelukkig heel goed en snel geregeld", zegt een 75-jarige bewoonster. Ook voor Jan Vughts was de snelle komst van de spuitgasten een enorme geruststelling. De 65-jarige man zit in een rolstoel en had moeite om naar buiten te komen. ''Ik kon geen kant op, de lift deed het niet. Dat is doodeng op het moment dat je hoge vlammen uit de schuur ziet komen. Gelukkig was ik razendsnel geholpen."

