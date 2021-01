Doneer je lockdownlokken: jouw veel te lange coronakapsel kan prachtige pruik voor een ander worden

Wachten op privacy instellingen... Sylvie Takke van Atelier Het Pruykenhuys in Rijsbergen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Oproep: verkoop je lange corona-haar aan Rijsbergse pruikenmaker

Hangen jouw lange haren ook al wekenlang als een vitrage voor jouw ogen? Ben je die kriebelende mat in je nek echt helemaal beu? Trek er dan toch nog even een borstel doorheen en laat het rustig verder groeien. Je kunt er straks namelijk iemand heel erg goed mee helpen. Jouw lange corona-lokken zijn meer dan welkom bij pruikenmaakster Sylvie Takke in Rijsbergen.

Robert te Veele & Raoul Cartens Geschreven door

Nu de kapsalons vanwege de lockdown dicht zijn en de productie van haarwerken uit Aziatische landen door de pandemie op z’n gat ligt, moeten kankerpatiënten en mensen bijvoorbeeld haarziekten soms maanden wachten op een nieuwe pruik van echt haar.

“En dat terwijl een goed haarwerk voor deze patiënten zo ontzettend belangrijk is”, vertelt Sylvie terwijl ze in haar atelier Het Pruykenhuys een voorraad haarlokken laat zien. “Met het dunner worden van het haar daalt de eigenwaarde van mensen. Met een pruik proberen we die mensen weer zelfverzekerd en met een glimlach op het gezicht naar buiten te krijgen.”

Rijsbergse pruikenmaker roept mensen op om lange corona-lokken aan haar te verkopen. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Takke werkt met echte haarlokken. Allemaal handwerk. Tot nu toe heeft de productie in het Rijsbergse atelier nog niet stilgelegen. Toch doet ze met klem een oproep aan alle kappers in Nederland: “Laat het haar van de klanten na de lockdown niet in de vuilnisbak verdwijnen!”

De pruikenmaakster stelt dat er in Nederland een schaarste is aan echt haar. Veel kappers weten wel hoe ze het haar kunnen doneren, maar een echte cultuur in het afstaan van de lokken is er volgens Sylvie niet in Nederland.

“Voor een haarstuk zijn lokken van minstens 30 centimeter nodig. Gekleurd of grijs, goed onderhouden en gebleekt haar; we hebben het allemaal nodig”, legt Sylvie uit. En hoe langer het haar, hoe meer geld je ervoor krijgt. Want lange lokken zijn goud waard. Zo betaalt Het Pruykenhuys voor een lengte van 30 tot 35 centimeter 15 euro. En dat kan zelfs oplopen tot maar liefst 250 euro.

Het Pruykenhuys in Rijsbergen vergroot

Keerzijde is wel dat de haarwerken die in Nederland worden gemaakt, wel behoorlijk prijzig blijven. Een pruik met kort haar begint op 2500 euro. En dat is voor een patiënt die noodgedwongen een ‘medische’ pruik nodig heeft, wel even diep in de buidel tasten.

Sylvie legt uit: “Het tekort aan haar en het arbeidsloon maakt een haarwerk uit eigen land duurder dan die uit Azië of Zuid-Amerika. We doen er alles aan de prijzen laag te houden voor de klant, maar daarvoor hebben we meer aanbod in haar nodig én meer Nederlandse pruikenmakers."

Extra wrang voor de minstens 250.000 mensen in Nederland die lijden aan de haarziekte alopecia, is dat de zorgverzekeraars juist dit jaar de vergoeding voor een medisch noodzakelijk haarstuk flink hebben verlaagd. “Waar mensen in 2020 nog een vergoeding hadden van 1750 euro is dat nu nog maar een kleine 1000 euro. En dat is niet genoeg voor het noodzakelijke haarwerk", vertelt de pruikenmaakster.

Een pruik in wording (foto: Raoul Cartens) vergroot

Sylvie stelt dat de prijs van een pruik zeker een stuk lager kan als mensen hun lange coronalokken straks doneren. “Dit is de kans om voor mooie bruikbare bossen haar te zorgen.” Dus maak de van nood een deugd: Grijp de lockdown aan en maak van jezelf een echte ‘haarheld’.

