Grote brand bij e-bikebedrijf lijkt 'aanslag', zegt burgemeester van Cuijk

Het was flink schrikken voor burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk toen hij op de vroege zondagochtend hoorde van de grote brand bij het bedrijf E-Bike Development aan de Kovel. Hij werd wakker van alle sirenes en ging richting de brand. Eenmaal daar aangekomen bleek een auto te zijn ingereden op het gebouw.

Autobranden

In het dorp gaat het gerucht dat de recente autobranden aan de Stoomrug in Cuijk hier iets mee te maken hebben. In die straat zou een van de eigenaren van het E-bikebedrijf wonen. “De branden waren bedreigend en gaven bij de bewoners van de straat een groot gevoel van onveiligheid. Daarom hebben we er in de afgelopen periode een beveiligingscamera geplaatst.”