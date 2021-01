Eerste asperges laten nu al hun kopjes zien bij boer Corné

De winters veranderen. Hoewel het dit weekend sneeuwde, wordt het gemiddeld steeds warmer en dat merken de boeren ook. Boer Corné Godrie in Rijsbergen zag maandag dat de eerste asperges hun kopjes uit de aarde omhoog staken. En dat is bijna twee maanden eerder dan normaal.

"Meestal zie je ze pas eind februari of begin maart", zegt Corné. "Maar er is deze winter amper vorst geweest en het was heel warm. Ik heb er nu een stuk of tien geteld."