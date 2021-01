Oppositie wil tekst en uitleg over verscheurde Forum voor Democratie: 'Nieuwe machtsverhoudingen'

Eric de Bie kan zijn borst natmaken (foto: Omroep Brabant). vergroot

Oppositiepartijen willen debatteren over de splitsing van de fractie van Forum voor Democratie in Provinciale Staten. Graag willen ze vrijdagmorgen over de 'nieuwe machtsverhoudingen' praten.

Jan de Vries Geschreven door

De oppositiepartijen hebben hiervoor een verzoek ingediend bij commissaris van de Koning Ina Adema. De reguliere vergadering die vrijdag gepland staat willen ze hiervoor opofferen.

Forum voor Democratie opgesplitst

Vorige week scheurde de fractie van Forum voor Democratie. Drie leden gaan verder onder de vlag van de nieuwe partij JA21. De anderen gaan verder als Forum voor Democratie.

Gedeputeerde Eric de Bie blijft trouw aan Forum, maar gedeputeerde Peter Smit gaat onafhankelijk verder. In een verklaring van de partijen die samen het college van Gedeputeerde Staten vormen staat dat Smit het geluid van JA21 vertegenwoordigt.

Zetel blijft mogelijk onbezet

Onder leiding van de SP wil de oppositie duiding van deze bijzondere situatie omdat volgens hen de politieke verhoudingen zijn verschoven. Ze willen temeer uitleg omdat één lid van de Forum-fractie, Stijn Roeles, al eerder aangaf helemaal niet verder te willen.

Cees van der Sande is zijn opvolger, maar die woont in Maastricht en die wil bedenktijd want het lidmaatschap van Provinciale Staten verplicht hem naar Brabant te verhuizen. De aanvragers van het debat zijn bang dat één zetel in Provinciale Staten onbezet blijft als Van der Sande in Limburg blijft.

De vraag om tekst en uitleg wordt gevoed door het feit dat de partijen die GS vormen in hun verklaring – waarin staat dat ze eendrachtig blijven samenwerken – niet meer spreken van een coalitie. In plaats daarvan roepen ze alle fracties in de Staten op tot een open parlementaire samenwerking.

'Zorgelijk en onduidelijk'

Vorige week stelde D66 ook vragen over de nieuwe situatie. Die partij vindt de situatie 'zorgelijk en onduidelijk'. D66 richt de peilen vooral op gedeputeerde Eric de Bie, die prominent aanwezig was op de algemene ledenvergadering van Forum voor Democratie op 9 januari. Daar was De Bie nog complimenteus over de Brabantse fractie. D66 vraagt zich af over welk deel van de fractie de Brabantse gedeputeerde sprak.

“D66 kan de prominente aanwezigheid van De Bie bij de landelijke ledenvergadering van FvD niet rijmen met eerdere uitspraken. Bijvoorbeeld bij Omroep Brabant, waar de Brabantse fractie van Forum voor Democratie op 9 december 2020 beweerde ‘autonoom verder te willen gaan’ en ‘niet meer in verband te willen gebracht worden met de landelijke partijleider Thierry Baudet.’ De Brabantse FvD-fractie zei toen ook zich weinig te willen aantrekken van Baudet of de landelijke partijlijnen”, aldus D66.

