Noodtoestand bij NAC: 'De moed zakt ons in de schoenen'

Het is januari en NAC kan directe promotie naar de eredivisie vrijwel zeker schudden. De Bredase club heeft in de competitie tien punten achterstand op de concurrentie en een wonder in de play-offs lijkt nog de enige weg naar succes. Omroep Brabant stak de peilstok in de teleurgestelde NAC-aanhang en proefde frustratie, boosheid, gelatenheid en zorgen.

Ronald Strater

De NAC-supporter is wel wat gewend. Hoge pieken, maar vooral ook diepe dalen. Pijn lijden hoort er een beetje bij als je de Bredase club een warm hart toedraagt. Maar soms kan het ook te veel worden en moet het hoofd uit zelfbescherming even afgewend worden.

De wetenschap van misschien wel weer een verloren seizoen maakt de mensen in Breda moe en verdrietig. Gelatenheid ligt zelfs om de hoek en dat is misschien nog gevaarlijker met het oog op de toekomst. Want door de hele coronacrisis is het toch al een kloteseizoen dat grote zorgen met zich meebrengt. Een noodkreet vanuit verschillende geledingen.

Maarten Akkermans, secretaris stichting Samen voor NAC:

"Zaterdagmiddag moet NAC weer spelen, maar ik ga eigenlijk liever boodschappen of iets anders doen. Ik ben moe, zeg maar NAC-moe. En dat heb ik in bijna veertig jaar nog nooit gehad. Ik maak me dan ook zorgen.

Supporters zijn het zat en gaan hun kont tegen de krib gooien. Ik merk het op social media, want daar tref ik lotgenoten. Supporters en sponsors haken af en dat kan volgend seizoen grote financiële gevolgen hebben. Het gaat NAC opbreken als er niks aan gedaan wordt."

Bram van Doorn, bestuurslid Clubraad en Breda Loco's:

"Er is echt iets aan de hand en er moet wat gebeuren. Supporters zijn afgestompt en het boeit ze niet meer. Sommige supporters die ik spreek, weten bijvoorbeeld niet eens meer wanneer NAC moet spelen. En dat zijn mensen die normaal ook met uitwedstrijden mee gaan! En dat is gevaarlijk, want dit is een belangrijk jaar voor NAC.

Van de frisse start is helemaal niets meer over. Natuurlijk speelt corona een rol, maar NAC doet ook niet aan klantenbinding. Dat is ernstig, want de supportershouding van 'Wij zijn er altijd' staat onder druk. Ik ben bang dat ze dit bij NAC niet inzien. Het duurt jaren voordat je die schade hebt ingehaald!"

Ad van den Bemt, voorzitter van de supportersvereniging van NAC:

"Er heerst een soort gelatenheid bij de achterban. Dat komt denk ik ook omdat we door corona als publiek niet bij de wedstrijden mogen zijn. Ik ben er van overtuigd dat we anders niet in deze situatie hadden gezeten. 17.000 of 18.000 man op de tribune maakt toch een verschil. Zeker bij NAC. Wij missen de spelers en de spelers missen ons. Het is een groot probleem en ik vrees voor volgend seizoen."

Santiago, voorzitter stichting Vak G:

"De moed zakt bij ons wel in de schoenen. Mijn mening is dat er bij NAC betonrot zit in de fundering en dat sijpelt door naar het eerste elftal. Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en de directie, het zit in alle lagen.

Het werkt op de een of andere manier niet. Ik zeg: iedereen eruit en opnieuw beginnen. Hoewel ik denk dat het beter kan, hoeft de trainer voor mij niet weg. Er zijn al zoveel trainers vertrokken en dat heeft niets geholpen. Het zit in de organisatie."

Thomas, Fr0nt76:

"Supporters hebben momenteel geen uitlaatklep omdat ze niet naar de wedstrijden kunnen. Ze balen van de prestaties, maar die frustratie kan niet weg. De een is lamgeslagen en de ander wordt alleen maar kritischer. Die wil langs de lijn staan om zaken eens goed duidelijk te maken, want nu voel je je niet gehoord als je kwaad bent. Je voelt eigenlijk alleen een grote afstand tot de club. Dan lijkt het alsof de club schijt aan je heeft."

Bekijk de video met vrolijke NAC-supporters, nog geen jaar geleden.

