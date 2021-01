De avondklok komt eraan en dit vinden Brabanders ervan

Archieffoto: ANP vergroot

Het is bijna zeker dat we vanaf vrijdag te maken krijgen met een avondklok. Dat betekent dat je zonder goede reden niet meer tussen acht uur 's avonds en vier uur 's nachts de straat op mag. Een extra maatregel in de lockdown-periode, om de verspreiding van het coronavirus verder de kop in te drukken. Wat vinden de Brabanders daarvan?

Het kabinet zal de maatregel hoogstwaarschijnlijk aankondigen in de persconferentie op woensdagmiddag. Er is weerstand, maar veel mensen beseffen ook dat het onvermijdelijk is.

