Boeken niet aan te slepen bij lokale boekwinkels: 'Net zo druk als voor de kerst'

De reclamecampagne om je lokale boekhandel te steunen door online een boek te bestellen is een groot succes. Dat zeggen de boekhandels Van Piere in Eindhoven en Ad Heinen in Den Bosch. Sinds de start van de campagne is de vraag online enorm toegenomen en is het net zo druk als vlak voor de Kerst. "Wij werken ons hier uit de naad", zegt een medewerker van Van Piere.

Door de lockdown zijn de boekenwinkels in ons land gesloten. Anders dan in Duitsland en België zijn de boekenzaken hier niet essentieel volgens de regering. "Daar is niet goed over nagedacht, vrijheid van meningsuiting en van drukwerk is heel belangrijk", zegt Ad Heinen van de boekwinkel in de Bossche binnenstad. Door de lockdown verloor hij zeventig procent van zijn omzet. Door de enorme online verkopen is dat gat inmiddels verkleind naar ongeveer vijftig procent.

"Er hangt hier nu een positieve energie."

Directeur Jan Verhagen van boekwinkel Van Piere in Eindhoven is blij met de campagne om je lokale boekenwinkel te steunen. "Er hangt hier nu een positieve energie, al is online verkoop natuurlijk anders dan in de winkel snuffelen." Verhagen ziet ook een verschuiving in wat de mensen kopen: minder literatuur en meer kook- en zelfhulpboeken. Momenteel gaan er tussen de 150 tot 200 boeken per dag de deur uit bij beide boekwinkels.

De boekhandelaren bezorgen de boeken thuis. Als het niet te ver weg is dan kan je boekenverkoper persoonlijk je aankoop komen afleveren aan de deur. Voor bestellingen die van wat verder komen maken de winkels gebruik van een fietskoerier. Zowel Van Piere als Heinen missen de mogelijkheid van een afhaal loket bij hun winkel. Dat zouden ze graag willen, maar vooralsnog mag dat niet.

"De online verkoop hebben wij nu goed op orde en zal ook belangrijk blijven."

Of de boekhandels met de online verkopen de lockdown kunnen overleven is onduidelijk. Heinen is daar minder optimistisch over dan Van Piere: "Laat ik het zo zeggen: we kunnen het wat langer uitzitten, maar het houdt een keer op", zegt Ad Heinen. Jan Verhagen van boekhandel Van Piere denkt de lockdown zo wel door te kunnen komen.

De lockdown en coronacrisis hebben ook nog wat goeds gebracht voor de lokale boekhandels. De online verkoop heeft een aardig zetje in de rug gekregen. "Als alles weer gewoon is, dan zullen veel mensen gelukkig weer naar de winkel komen, maar de online verkoop hebben wij nu goed op orde en zal ook belangrijk blijven", denkt Jan Verhagen.

