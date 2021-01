Nog een cokevangst in Roosendaal: 70 kilo voor de export

De drugsvondst (foto: douane) vergroot

Er is vorige week nóg een cocaïnevangst gedaan in de buurt van Roosendaal. Het bijzondere is dat het hier ging om de uitvoer van cocaïne. De meeste coke die ze vinden, komt het land juist binnen.

De douane controleerde woensdag 13 januari een bedrijf in de omgeving van Roosendaal. Waar precies is niet bekend gemaakt. Het ging om een controle op exportartikelen die naar het Verenigd Koninkrijk moesten.

Dubbele bodem

In een dubbele bodem van drie palletboxen vonden de douaniers de drugs: 70 kilo in totaal, in pakketten. De straatwaarde is 3,5 miljoen euro. In het Verenigd Koninkrijk is coke nog veel meer waard. Daar kan de waarde van deze partij oplopen tot boven de 10 miljoen euro.

Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken, meldt de douane. De verdovende middelen zijn in beslag genomen en vernietigd in overleg met het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Drie dagen later, vrijdagavond was er ook een drugsvangst. Op een bedrijventerrein in Roosendaal onderschepte de politie 750 kilo. Alles wees daar op import.

