Kijk hier de persconferentie over de avondklok terug

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaven rond twee uur een persconferentie over extra maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Het kabinet wil een avondklok invoeren. Je kunt de persconferentie in dit bericht in haar geheel terugkijken.

De avondklok is van halfnegen 's avonds tot halfvijf 's ochtends, mits de Tweede Kamer ermee instemt. Er zal daarom snel een Kamerdebat volgen. Mogelijk wordt de avondklok pas in het weekend ingevoerd, bij goedkeuring van de Kamer.

Alles rondom de maatregelen is terug te lezen in het liveblog.

