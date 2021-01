Coronanieuws: avondklok waarschijnlijk vanaf vrijdag, van halfnegen tot halfvijf

Lege straten in het centrum van Eindhoven (foto: ANP / Rob Engelaar) vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het kabinet hakt woensdagochtend de knoop door over een avondklok. Waarschijnlijk gaat die vrijdag in.

Woensdagmiddag is er een coronapersconferentie, waarschijnlijk om één uur.

Dinsdag waren er 379 coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

Dinsdag werden in Brabant 671 nieuwe besmettingen gemeld.

09.03 - Albert Heijn vergroot marktaandeel in coronajaar 2020

Supermarktketen Albert Heijn heeft zijn marktaandeel tijdens het coronajaar 2020 licht weten uit te breiden. AH profiteerde onder meer van de sterke vraag naar thuisbezorgen omdat mensen winkelbezoek liever vermeden tijdens de virusuitbraak. Daar staat tegenover dat het bedrijf een aantal AH to go-winkels bij universiteiten, stations en in binnensteden moest sluiten.

08.01 - Tokio gaat uit van Olympische Spelen komende zomer

De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio houdt vast aan de uitgestelde Spelen van komende zomer. Dat heeft Toshiro Muto, hoofd van het organisatiecomité, nogmaals gezegd. Hij zei ook dat de Spelen waarschijnlijk zonder toeschouwers worden gehouden.

06.35 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt verder

In Duitsland is het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen voor het tweede etmaal op rij gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft woensdagochtend 15.974 nieuwe gevallen gemeld.

Dinsdag waren dat er nog 11.369. Tot dinsdag daalde het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland drie dagen op rij. De Duitse autoriteiten maakten dinsdag bekend dat de harde lockdown in het land wordt verlengd tot 15 februari. Een avondklok komt er niet.

06.15 - Kabinet beslist straks over avondklok

Het kabinet wil 'op de kortst mogelijke termijn' extra maatregelen nemen tegen de verspreiding van corona en overlegt daar woensdagochtend over. Vermoedelijk kondigt het kabinet aansluitend tijdens een persconferentie een avondklok aan, die volgens ingewijden mogelijk vanaf aanstaande vrijdag ingaat.

Mocht de avondklok er komen, dan is deze waarschijnlijk van kracht zolang de lockdown duurt. Die loopt tot en met 9 februari. Over het tijdstip is nog onduidelijkheid. Mogelijk loopt deze van 20.00 uur 's avonds tot 04.00 's nachts, maar volgens RTL Nieuws zou deze gelden van 20.30 's avonds tot 04.30 's nachts. De Tweede Kamer moet de komst van een avondklok eerst goedkeuren, voordat de maatregel ingaat.

Hoewel de coronacijfers weer dalen, zijn er grote zorgen in het kabinet voor de Britse variant van het coronavirus. Deze is voor zover bekend niet schadelijker, maar wel besmettelijker.

06.00 - Vorig jaar 50.000 door corona gestrande Nederlanders teruggehaald

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het afgelopen jaar samen met de reisbranche zeker vijftigduizend gestrande Nederlanders teruggehaald toen in maart door de coronapandemie veel landsgrenzen sloten.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zegt de reissector dankbaar te zijn voor de repatriëring van tienduizenden gestrande Nederlanders, wat volgens hem 'een ongekende operatie' is geweest.

06.00 - Musea redden het nog, maar niet zonder ontslagen en verdere steun

Ondanks de coronacrisis staan bijna alle musea nog overeind. Maar dat is de musea niet gelukt zonder ontslagen, ook van vaste medewerkers. En verdere noodsteun zal nodig zijn, aldus de Museumvereniging.

Dik tien procent van de musea moest inmiddels vast personeel laten gaan, concludeert de vereniging op basis van een peiling onder 250 musea. Ruim dertig procent van de musea heeft tijdelijke contracten met medewerkers niet verlengd. Nog eens bijna een kwart denkt ook in de nabije toekomst dergelijke contracten niet te kunnen voortzetten.

03.30 - Winkeleigenaar Eindhoven voor rechter wegens geweld tegen politie

Een van de eigenaren van de delicatessenzaak in Eindhoven, waar geweld zou zijn gebruikt tijdens een politiecontrole op mondkapjes, staat woensdag voor de politierechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 59-jarige man van onder meer mishandeling en poging tot zware mishandeling.

Boas constateerden tijdens een controle op vrijdag 8 januari dat het winkelpersoneel weigerde mondkapjes te dragen, waarna de politie kwam om handhavers van de gemeente te assisteren.

In de winkel aan de Kleine Berg kwam het vervolgens tot een handgemeen tussen de agenten en meerdere personeelsleden, onder wie de twee eigenaren. Een agent werd in een wurggreep genomen, hij liep daarbij een spierkneuzing op in zijn nek. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven sloot de zaak de volgende dag voor onbepaalde tijd. "Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden", zei hij.

03.30 - Prinses Laurentien begint coronaproof de Nationale Voorleesdagen

Prinses Laurentien begint woensdagochtend om 07.05 uur de Nationale Voorleesdagen met een voorleesontbijt tijdens het tv-programma Zin in Zappelin. Ze leest voor in een videocall met 25 kinderen die thuis zitten. Vanwege de coronamaatregelen kan het voorleesontbijt niet fysiek plaatsvinden, zoals normaal wel gebeurt.

Het voorleesontbijt is doorgaans op scholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Die zijn nu dicht vanwege de lockdown. Voorleesontbijten vinden daarom online plaats. Onder anderen Jim Bakkum, Frits Barend, Willie Wartaal, Lucy Woesthoff, Ahmed Aboutaleb en Arie Slob lezen tijdens de Nationale Voorleesdagen kinderen tussen de 0 en 6 jaar voor uit een kinderboek.

02.00 - Twintigste coronapatiënt overleden op Curaçao

Op Curaçao is dinsdag de twintigste coronapatiënt overleden sinds het begin van de pandemie vorig jaar. Tegelijkertijd blijft het aantal coronabesmettingen op het eiland fors dalen. Halverwege december was er sprake van een recordaantal van meer dan 1800 besmettingen. Op 19 januari waren er nog 131 actieve besmettingen. Er liggen zeven mensen in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care.

02.00 - GGD waarschuwt voor vaccinatie-oplichters

Tot verbijstering en woede van de GGD zijn er oplichters actief die mensen opbellen dat ze in aanmerking komen voor een versnelde vaccinatie. De oplichters die zichzelf Team Thuiszorg noemen, geeft de gebelde mensen een datum waarop ze gevaccineerd kunnen worden en stuurt vervolgens een tikkie van 71,95 euro, schrijft De Telegraaf.

De GGD is inmiddels al door meerdere mensen gebeld die het zaakje niet vertrouwden. De gezondheidsorganisatie kan niet zeggen hoeveel mensen er wel zijn ingetrapt. Onder meer bij de GGD's in Brabant komen sinds maandag meldingen binnen van deze geldaftroggel-telefoontjes.

00.00 - 'Avondklok tussen 20.30 en 4.30 uur gaat vrijdag in'

De avondklok gaat vanaf vrijdag in. Tussen half negen 's avonds en half vijf 's ochtends mag je dan niet niet zonder geldige reden buiten zijn. Dat staat in het voorstel van het kabinet, melden Haagse bronnen aan RTL Nieuws. Ook komt er een dringend advies om thuis niet meer dan één bezoeker te ontvangen.

Dinsdagavond is het voorstel besproken in het Veiligheidsberaad met betrokken burgemeesters, woensdagochtend hakt het kabinet de knoop door. De avondklok geldt voor een afgebakende periode van een paar weken, waarschijnlijk tot 9 februari, het einde van het huidige coronapakket aan maatregelen.

De maatregelen zullen woensdagmiddag bekend worden gemaakt in een persconferentie. Het maximaal aantal bezoekers tijdens een uitvaart zou van honderd naar vijftig gaan. En er komt volgens RTL Nieuws een vliegverbod van en naar Groot-Brittannië en Zuid-Afrika.

00.00 - Opnieuw miljoenen nieuwe abonnees voor Netflix

Streamingplatform Netflix heeft er in de laatste drie maanden van vorig jaar 8,5 miljoen nieuwe abonnees bij gekregen. Daarmee overtrof het entertainmentbedrijf de eigen verwachtingen ruimschoots en kijken nu wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen Netflix.

Door wereldwijd aangescherpte lockdownmaatregelen zochten steeds meer mensen hun toevlucht tot dramaseries als The Crown en The Queen's Gambit. Toch was de groei van Netflix minder sterk dan in het voorjaar tijdens de eerste coronagolf.

00.00 - IC-voorman Gommers niet overtuigd van nut avondklok

De discussie over wel of geen avondklok werd dinsdag laat op de avond uitgebreid gevoerd aan de talkshowtafels. Zo zat voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) aan tafel bij Jinek. Hij gaf aan nog niet overtuigd te zijn van het nut van de invoering van een avondklok. Hij wil eerst nadere gegevens afwachten van het Outbreak Management Team 'om te zien of het daadwerkelijk effect gaat hebben'.

In de talkshow Op1 reageerde vervolgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), op de uitspraken van Gommers:

