KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Dreigende wolken (foto: Koen Bakx). vergroot

Het KNMI waarschuwt met code geel voor zware windstoten in de nacht van woensdag op donderdag en donderdagochtend. Oorzaak van de harde wind is een koufront dat over Nederland trekt.

Na middernacht komen er windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voor, de zwaarste in de kustgebieden. In het zuidoosten van het land worden snelheden tot 85 kilometer per uur bereikt, aldus het KNMI.

Woensdag is het ook al onstuimig weer, met vooral in de kustgebieden een stevige wind met zware windstoten. Vooral aan de kust waait het woensdag met windkracht 7 en soms 8 hard.

