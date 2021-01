Al 300 rapers van zwerfafval in Breda: 'Een paar keer in de week eropuit om vuil op te ruimen'

Wachten op privacy instellingen... De score van een paar minuten zwerfafval rapen in Breda. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 Martijn houdt Breda schoon

Steeds meer mensen uit Breda doen als vrijwilliger mee aan een burgerinitiatief om zwerfafval in de gemeente op te ruimen. Opgeruimd Breda begon in juli en nu zijn er al meer dan 300 rapers, die gewapend met grijpers en vuilniszakken rotzooi opruimen in de straten in hun eigen buurt.

"Zeker nu in coronatijd wandelen mensen veel en dat kunnen ze mooi combineren met het schoonhouden van hun eigen omgeving", zegt Peter van der List van Opgeruimd Breda. Hij is stiekem wel supertrots dat het initiatief zo massaal wordt opgepakt door inwoners van Breda.

"Het is onvoorstelbaar wat ik zoal tegenkom."

Volgens Van der List speelt alle ellende van de coronacrisis en lockdown zeker een rol: "Mensen willen nu graag naar buiten. En wat is dan mooier dan je ook meteen nuttig maken voor de gemeenschap." Zelf raapt Peter ook. "Het is onvoorstelbaar wat ik zoal tegenkom. Van autovelgen tot petflesjes en sigarettenpeuken. En zelfs een peuk doet er twee jaar over om te vergaan, dus reken maar uit hoe lang zwerfafval gemiddeld blijft liggen."

Stevig in opmars zijn de mondkapjes: "Ja, het is triest. We vinden vooral die wegwerpversie met bosjes. En ze zijn ook heel moeilijk uit de struiken te krijgen. En voor de dieren zijn die mondkapjes gewoon heel schadelijk, want ze kunnen erin verstrikt raken."

De activiteiten van Opgeruimd Breda worden telkens op een eigen Facebook-pagina gemeld. En die pagina heeft nu al 1000 volgers.

"Duizend mensen die interesse tonen in wat wij doen en dat streelt ons wel. De gemeente kijkt mee en helpt ook met raapstokken en ringen voor de vuilniszakken. Want zelf heeft Breda niet de menskracht om al het zwerfafval aan te pakken. Doordat wij zelf onze verantwoordelijkheid nemen, helpen wij een handje mee om de eigen buurt veilig en leefbaar te houden", voegt Van der List trots toe.

