Grote politie-inzet na mishandeling vrouw in Kaatsheuvel

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Media Produkties Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Media Produkties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Media Produkties

In Kaatsheuvel was woensdagavond een flinke politiemacht op de been. Aanleiding was de mishandeling van een vrouw in een woning op de Erastraat. Agenten gingen massaal op zoek naar de dader.

Na de melding, die rond halfacht binnenkwam, kwamen meerdere politiewagens ter plaatse. Agenten gingen in de wijk op zoek naar de dader. Ook de politiehelikopter werd ingezet om vanuit te lucht mee te speuren. Enige tijd later werd een man aangehouden.

Verschillende ambulances kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de toedracht van de mishandeling is, is nog onduidelijk.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Media Produkties vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.