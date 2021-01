Peter Selie komt na 'Hoemoes dà òk alweer?' met nieuwe carnavalskraker: 'Omdat ik een Ray-Ban!'

Carnaval vorig jaar debuteerde hij nog met de carnavalskraker 'Hoemoes dà òk alweer'. Peter Selie liet in zijn peterselie-pak menig carnavalsvierder swingen en meezingen. Nu probeert hij het opnieuw. Deze keer met 'Omdat ik een Ray-Ban!'.

Bart Stoop, zoals Peter Selie in het echt heet, is biologieleraar op het Newman College in Breda. Zijn vuurdoop was bij zijn eigen studenten. En nu is het alweer tijd voor zijn tweede single. Het nummer gaat over eland Moes die geen hoorns meer heeft, en daarom een zonnebril op zet in de hoop toch nog in de smaak te vallen bij de vrouwtjes.