Vrouw mishandeld in Kaatsheuvel, arrestaties na zoektocht met helikopter en honden

1/2 Twee mannen aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Kaatsheuvel

De politie heeft twee mannen aangehouden voor de mishandeling van een vrouw woensdagavond op de Erasstraat in Kaatsheuvel. Agenten gingen massaal op zoek naar de daders, onder meer een politiehelikopter en honden werden ingezet om mee te speuren.

De gewonde vrouw werd rond halfacht gevonden bij een gebouw waar kamers worden verhuurd. Omdat een van de verdachten misschien een mes bij zich had, schaalde de politie voor de zoektocht flink op.

Uiteindelijk zijn twee mannen van 24 en 29 aangehouden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De mishandelde vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.