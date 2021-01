Jaap werkt 30 jaar bij DAF en staakte al 70 keer, maar nog nooit thuis op de bank

Wachten op privacy instellingen... Jaap Bos uit Eindhoven staakt voor het eerst vanaf de bank. Volgende Vorige vergroot 1/2 Jaap zit tijdens staking thuis en kan nu het huishouden doen

Jaap Bos (64) uit Eindhoven begon in 1990 bij DAF. Al zeventig keer maakte hij een staking mee, maar nog nooit zo eentje als nu. Het is een unieke staking, in coronatijd tijdens een lockdown. “Het is deze keer compleet anders.”

Jaap werkt als productiemedewerker aan de vrachtwagens van DAF. Hij maakt met zijn collega's het chassis. Een baan in de metaalindustrie waar vaak gestaakt wordt als er een nieuwe cao moet komen.

Bij de vorige staking in 2018 stonden ze in Eindhoven nog met 2200 man bij elkaar. Hoe anders is het nu. Dit keer moet de staking coronaproof zijn. Daarom is er een drive-in, een ‘staakstraat’ noemt de vakbond het, waar de stakers doorheen rijden en bij een loket hun stakingsformulier inleveren. Dat moet omdat ze anders geen geld uit de stakingspot krijgen.

Petra Bolster van vakbond FNV doet de cao-onderhandelingen en kijkt hoe alles verloopt in de ‘staakstraat’. “Dit is heel erg bijzonder. Normaal gesproken zouden wij een groot podium hebben, met muziekboxen, toespraken, vlaggen en wimpels. Nu hebben we een straat die op een teststraat lijkt. Het is een hele logistieke operatie. Stakers moeten binnen bepaalde tijdsloten komen zodat ze elkaar niet ontmoeten. En bij het afgeven van de formulieren moet er geen contact zijn met elkaar.”

Het inschrijven zou ook digitaal kunnen zou je denken, maar de vakbonden geven aan dat er een bewijsmiddel moet zijn dat de stakers zich daadwerkelijk gemeld hebben.

"Als de staakstraat bevalt, kunnen we bij meer bedrijven op deze manier actie voeren.”

Robert Wonnink, bestuurder van CNV VakmensenVakbond, heeft dit nog nooit meegemaakt. “Het is bizar en vreemd. We moeten creatief zijn en we denken dat deze vorm van staken past bij de situatie waarin we zitten. Dit is een pilot hier in Eindhoven. Als het bevalt, kunnen we bij meer bedrijven op deze manier actie voeren.”

Of het indruk maakt op de werkgevers? “De animo is groot. In de fabrieken maakt het indruk. Daar gaan ze het zeker voelen.

Is het wel gepast om te staken tijdens de coronacrisis, waardoor sommige bedrijven op omvallen staan? “Het is lastig. Er zijn bedrijven die het slecht hebben. Er zijn ook bedrijven waar het economisch heel goed mee gaat, zoals ASML en DAF, en daar staken we nu. Zij kunnen die loonvraag wel invullen.”

"Mijn vrouw zal het wel fijn vinden dat ik gestofzuigd heb."

De staking duurt 48 uur en is donderdagmorgen om negen uur begonnen. Ook Jaap gaat naar de ‘staakstraat’ en levert zijn papiertje in. Daarna gaat hij naar huis. Om te staken vanaf de bank en om te stofzuigen. “Dat zal mijn vrouw wel fijn vinden”, zegt hij lachend.

