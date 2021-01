Coronaproof estafettestaking in Eindhoven: actie van start in 'staakstraat'

Wachten op privacy instellingen... Een staker registreert zich in de 'staakstraat' (foto: Rogier van Son). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo'n duizend medewerkers van vrachtwagenbouwer DAF en nog eens vijfhonderd mensen van chipmachinefabrikant ASML verwachten de bonden donderdag in de 'staakstraat' bij het Parktheater in Eindhoven.

Zo'n duizend medewerkers van vrachtwagenbouwer DAF en nog eens vijfhonderd mensen van chipmachinefabrikant ASML verwachten de bonden donderdag in de 'staakstraat' bij het Parktheater in Eindhoven. Rond negen uur meldden de eerste stakers zich om zich te laten registreren voor de estafettestaking in de metaalsector. Dit doen ze door zich in te schrijven in de speciale 'staakstraat' waar ze met hun auto doorheen kunnen rijden.

Sandra Kagie Geschreven door

Door corona kunnen er immers geen massale stakingsbijeenkomsten worden gehouden. Toch zullen de twee bedrijven de staking voelen, geven vertegenwoordigers van de bonden CNV en FNV aan. "Het gaat erom dat de mensen niet werken. Daar lijdt de productie onder dus dat zal zeker indruk maken bij deze werkgevers", zegt FNV-onderhandelaar Petra Bolster.

Nadat de medewerkers van DAF in Eindhoven en ASML in Veldhoven zich officieel hebben geregistreerd als staker, waardoor ze een vergoeding krijgen, gaan ze naar huis. "In dit uitzonderlijke geval mogen werknemers de staking verder thuis uitzitten", zegt vakbondsbestuurder Robert Wonnink van de CNV erover.

Wachten op privacy instellingen...

Volgens bonden zullen verspreid over het land duizenden mensen het werk neerleggen. Behalve bij ASML en DAF bijvoorbeeld ook bij vliegtuigonderdelenmaker Fokker, trapliftenbouwer ThyssenKrupp en de scheepswerven van IHC en Damen.

Nieuwe cao

Het is de bedoeling dat alle acties zeker 24 uur duren. Bij sommige bedrijven, zoals bij DAF en ASML, zal bij deze eerste stakingsronde twee dagen worden gestaakt. De medewerkers zijn boos over de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de zogeheten metalektro, ook wel de grootmetaal genoemd. Dat is een van de grootste branches van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen.

Dat het momenteel met sommige bedrijven niet zo goed gaat, is volgens de bonden geen excuus om medewerkers in de metaal niet beter te betalen. "Met ASML en DAF bijvoorbeeld gaat het momenteel heel goed", zegt Wonnink.

Coronaproof

In de metaalsector vonden afgelopen jaren vaker grote stakingsgolven plaats, waarbij er telkens acties waren bij een groot aantal bedrijven. Dit keer worden alle stakingen coronaproof georganiseerd.

LEES OOK:

De coronaproof 'staakstraat' bij het Parktheater in Eindhoven (foto: Rogier van Son). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.