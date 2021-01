Achtbaan opbouwen, 3000 euro neertellen voor de keuring en hij kan weer in de schuur

Wachten op privacy instellingen... Johnny van Dam bij zijn familie-achtbaan. (Foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Johnny haalt zijn achtbaan even van stal, maar niet voor een gezellige kermis

Als je niet beter zou weten, zou je denken dat de kermis in Bergen op Zoom ieder moment kan beginnen. Op een terrein aan de Calandweg heeft kermisexploitant Johnny van Dam zijn familie-achtbaan opgesteld. Maar zwieren en zwaaien is er niet bij. De attractie is er neergezet voor de verplichte jaarlijkse keuring.

Alsof er niks aan de hand is, lachen de gondels van de familie-achtbaan in Bergen op Zoom je toe. Alleen is bij Johnny het lachen al lang vergaan. Het lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden dat hij tijdens de kermis in zijn hokje achter de knoppen zat.

"Dit is gewoon waardeloos."

Onder normale omstandigheden worden de attracties jaarlijks geïnspecteerd tijdens de kermissen. Nu die niet door zijn gegaan, moeten de exploitanten hun draaimolens, botsauto’s en achtbanen opzetten op een andere plek. De keuringen zijn verplicht voor de verzekering. Het feit dat de achtbaan van Johny al meer dan een jaar niet meer heeft gedraaid doet daar niets aan af.

“Hij is voor het laatst gekeurd in oktober 2019 op de kermis in Rotterdam. Daarna is hij de schuur in gegaan en hebben we er geen cent meer mee verdiend. Nu moet ik weer 3000 euro betalen voor de keuring en dan kan hij weer de schuur in tot ik weet niet wanneer. Dit is gewoon waardeloos”, verzucht Johnny.

Zijn familie staat sinds 1890 op de kermis. Johnny (49) is de zesde generatie. “Ik kan wel zeggen dat het water ons aan de lippen staat, maar eigenlijk zijn we al lang verzopen. Dit houdt geen mens vol. We zitten anderhalf jaar zonder inkomsten. Die overheidssteun is peanuts, een druppel op de gloeiende plaat. Dit is mijn bedrijf maar ook mijn leven. Ik kan de boel verkopen maar aan wie?”

Nu de pandemie waarschijnlijk ook een streep zet door de voorjaarskermissen wordt de situatie voor Johnny en zijn collega’s nog beroerder. De vrees bestaat dat veel exploitanten de crisis niet zullen overleven en dat daarmee ook kermissen in gevaar komen.

Alleen met extra overheidssteun lijkt er nog enig perspectief voor de branche. Bovendien hopen de exploitanten op coulance van de banken. Johnny verwacht van dat laatste weinig: “De banken zijn er alleen om te halen en niet om te brengen.”

"Doelloos en zonder perspectief."

Overigens is het nog maar de vraag wie er op dit moment baat heeft bij een faillissement. Want voorlopig gaan de kermissen niet door en dus hebben de attracties volgens Johnny op papier alleen de waarde van oud ijzer. Volgende week wordt zijn familie-achtbaan gekeurd en daarna wordt hij opgeborgen in de loods. “Daar ligt het dan weer doelloos en zonder perspectief. Misschien dat we vanaf juni weer kunnen draaien. Helaas, het is niet anders.”

