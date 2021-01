Spoedarts Sabine hoopt dat de avondklok niet zorgt voor nog minder begrip

Wachten op privacy instellingen... Sabine Wittens, arts op de spoedeisende hulp van het ETZ (foto: Sabine Wittens). Volgende Vorige vergroot 1/2 Avondklok of niet? Spoedarts Sabine vindt het moeilijk

Heeft een avondklok nut? Voor arts op de spoedeisende hulp Sabine Wittens is het een moeilijke vraag. Ze ziet het aantal ziekenhuisopnames dalen in 'haar' Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, maar ook de Britse coronavariant is bezig aan een opmars. "Waar gaan wij naartoe?"

Wittens, die vlogt voor Brabant Hou Vol, vindt het moeilijk om over de avondklok te praten, maar ze vindt toch dat ze het moet doen. "Het voelt best wel dubbel. Voor mij verandert er weinig. Ik werk wisselende diensten als spoedarts. Dat zijn veel avond- en nachtdiensten waardoor ik overdag ook vaak thuis ben. Dan heb ik vrije tijd of ben ik de kinderen onderwijs aan het geven."

Aan de andere kant daalt het aantal ziekenhuisopnames. "We zien het aantal besmettingen afnemen en toch wordt er momenteel gesproken over een avondklok. Een avondklok die vooral voor de jongere generatie de levensvrijheid fors beperkt."

"Ik kan mij niet voorstellen hoe het voor jongeren is."

En daarom moet Wittens ook denken aan toen ze zelf jong was. "Toen ik zestien, zeventien, achttien was, was ik in de weekenden nooit thuis. Of was aan het werken, in de kroeg, feesten of sporten. Maar nu gaat alles niet door. Ik kan mij niet voorstellen hoe het voor hen is."

Het kabinet pleit voor een avondklok vanwege de opkomst van de Engelse variant die besmettelijker is dan het normale coronavirus. "Als jij mij dat vraagt, en kijkt naar het percentage dat al de Engelse variant heeft, dan denk ik niet dat het nu iets gaat toevoegen, al zegt het RIVM dat het 8 tot 13 procent minder besmettingen zal opleveren."

"Wij hebben nu wel een vol ziekenhuis, maar dat hebben wij altijd deze periode."

Maar Wittens heeft niet alle cijfers die het RIVM heeft. "Alleen de cijfers die ze uitgeven. Wij hebben nu wel een vol ziekenhuis, maar dat hebben wij altijd deze periode. Net als alle ander ziekenhuizen in Nederland. Dan moet ook patiënten worden overgeplaatst. Dat heeft meer te maken met bezuinigingen in de zorg."

Ook in Tilburg bereiden ze zich voor op mogelijk Engelse cijfers. "Hoe kunnen wij dan bijvoorbeeld opschalen? Het is fijn dat daarover wordt nagedacht, maar ik hoop dat wij dat niet nodig hebben. De rek gaat er bij iedereen uit, ook het begrip wordt minder. Hopelijk gaan door de avondklok mensen niet nog meer begrip verliezen."

"Hopelijk is de toekomst rooskleurig voor iedereen."

En dat begrip neemt al af, zegt de spoedarts. "Ook bij de veiligheid voor personeel en verpleegkundigen. Zo vinden mensen het moeilijk dat ze niet altijd bezoekers mee mogen nemen als ze naar het ziekenhuis komen."

Concluderend vindt Wittens dat Nederland op de goede weg is. "Ik hoop dat ik over een aantal weken kan zeggen dat de voorspellingen over de Engelse variant ons niet de das om gaan doen en dat het niet enorm gaat stijgen. Hopelijk is de toekomst rooskleurig voor iedereen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.