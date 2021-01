'Carnavalshart' laat zien wat er wél kan met carnaval

Foto: Ramon Mangold vergroot

De vijfdelige tv-serie Carnavalshart reist door Brabant en Limburg en laat zien wat nog wel mogelijk is tijdens carnaval. Het programma is een samenwerking van Omroep Brabant, L1 en KRO-NRCV en is in de week voor carnaval te zien op NPO 2.

Zo komt onder meer de familie Loeffen uit Schaijk aan bod. Zij hebben een groot carnavalshart. De vijf gezinsleden spelen allemaal in een fanfare en een dweilorkest.

Vanaf de elfde van de elfde begint de adrenaline te stromen en staat het leven in teken van carnaval. “Het is het verbroederingsfeest. We maken het met z’n allen, we vieren met z’n allen. We leven er erg naar toe en gaan het dit jaar erg missen. Carnaval hoort bij het leven”, zegt vader Peter Loeffen en lid van de grote Hofkapel.

Samenwerking

Omroep Brabant werkt samen met L1 en KRO-NRCV om Carnavalshart mogelijk te maken. "Het feest van de verbinding gaat niet door. Maar als regionale omroepen zoeken we de verbinding wel. Des te mooier dat we nu samen met KRO-NCRV en onze Limburgse collega’s er toch kunnen zijn”, zegt Omroep Brabant-hoofdredacteur Renzo Veenstra.

Carnavalshart is te zien in het nieuwe regioblok van NPO 2. Sinds begin deze maand is het Brabantse nieuws ook daar te zien. Na het nieuwe journaal zijn er nog meer programma's van Brabantse bodem te zien, zoals 'Merlijn over de Grens'.

Carnavalshart is van maandag 8 tot en met vrijdag 12 februari vanaf 18.20 uur te zien op NPO 2.

