CDA tevreden over steun die Forum aan bestuursakkoord geeft

Het gerommel rond de coalitie in het Brabantse provinciehuis heeft geleid tot opgetrokken wenkbrauwen. Eerst was er een scheuring binnen het Forum voor Democratie. Doordat een lid van Forum zijn Statenzetel opgaf, verloor de coalitie haar meerderheid, maar nadat een lid van 50PLUS overliep naar het CDA heeft ze die weer terug. Provinciale Staten praat vrijdagmorgen over de nieuwe situatie.

De hoofdpunten:

* SP vindt dat gedeputeerde Eric de Bie niet meer geloofwaardig is

VVD voelt zich niet verantwoordelijk voor de gang van zaken in de fractie van Forum voor Democratie

Afsplitsing Forum heet niet meer Ja21 maar Groep Rutjens naar de fractievoorzitter van de afsplitsing

CDA is heel tevreden over onvoorwaardelijke steun van FvD voor bestuursakkoord

10.10 uur - CDA: wij kozen voor Forum om nieuwe zuurstof in de Brabantse politiek te brengen



Ankie de Hoon (CDA) verdedigt de keuze van haar partij om de stekker uit het vorige college te trekken en te kiezen voor Forum. "Wij zaten klem omdat wij als Brabant strengere eisen voor boeren hadden dan de rest van heel Europa. Daarom vonden wij dat Brabant toe was aan nieuwe zuurstof," aldus De Hoon.

De Hoon zegt dat ze heel tevreden is met de afspraken die ze met Forum heeft gemaakt. "Maar het was geen rozengeur en maneschijn," zegt ze. De Hoon wees daarvoor naar de uitspraken van Forum-leider Thierry Baudet die ook in Brabant voor onrust zorgden. Uiteindelijk telde voor het CDA dat de onvoorwaardelijke steun van Forum en de afsplitsing voor het bestuursakkoord voor haar doorslaggevend waren om door te gaan.

"We moeten kijken naar de inhoud," aldus De Hoon. Volgens haar zitten Brabanders niet te wachten op het politieke gekrakeel daar omheen.



Ondanks haar eerdere betoog wil Den Hoon van FvD en de Groep Rutjens toch weten of alle fractieleden nog achter het bestuursakkoord staan.

9.50 uur - VVD betreurt dat Brabanders vertrouwen in politiek verliezen

Suzanne Otters (VVD) zegt dat ze de gang van zaken betreurt, Ze begrijpt dat Brabanders het vertrouwen in de politiek verliezen. Otters wijst in dit verband naar de media die te veel het accent leggen op de politieke problemen en niet op wat het provinciebestuur heeft bereikt.



Volgens Otters is de VVD niet verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Volgens de SP is de coalitie ontstaan onder leiding van de VVD en dus is de partij wel medeverantwoordelijk. "We stonden er met 55 Statenleden bij," aldus Otters.



Opvallend is dat de afsplitsing van Forum voor Democratie niet meer wordt aangeduid als JA21 maar als Groep Rutjens. Otters gebruikt die twee namen overigens door elkaar.



VVD heeft nooit overwogen samenwerking met FvD en Groep Rutjens te verbreken. De partij wil met die twee samen het bestuursakkoord uitvoeren.

Over de uitspraken van Thierry Baudet zegt Suzanne Otters: wij leggen daar als coalitie geen verantwoording voor af. "De VVD werpt de uitspraken van Baudet verre van ons," aldus Otters.



Volgens haar biedt de nieuwe situatie juist nieuwe kansen. Door een open parlementaire samenwerking krijgen andere partijen de gelegenheid mee te denken.







9.45 uur - SP mag als eerste het weer woord voeren

De SP mag als aanvrager als eerste het woord voeren omdat de partij het debat heeft aangevraagd. Maarten Everling opent meteen de aanval op FvD -gedeputeerde Eric de Bie. Die zei aan tafel bij Thierry Baudet dat het goed ging met de Brabantse fractie. Een week later scheurde die. "Hoe geloofwaardig ben je dan nog?" vroeg Everling zich af.



Het feit dat Forum één zetel in de Statenfractie niet invult vond Everling verwerpelijk. "Dan hebben we het over 10.000 stemmen. De Bie kan dat oplossen door terug te keren in de fractie. Of hecht hij zo aan het pluche."



De overstap van Chris Spooren van 50Plus naar CDA vind Everling zetelroof. Hij haalde uit naar het CDA. "We zouden nooit een zetelrover in onze fractie toestaan," aldus Everling.

9.30 uur - Het debat begint

De voorzitter opent de vergadering van Provinciale Staten.

