Coronanieuws: 945 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, lichte stijging

De hoofdpunten:

Een op de acht Nederlanders heeft inmiddels antistoffen tegen corona, blijkt uit onderzoek van bloedbank Sanquin.

Er liggen momenteel 380 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Vrijdag waren er 945 nieuwe coronabesmettingen in Brabant.

18.10 - Inwoner Waalwijk besmet met Zuid-Afrikaanse variant

Bij een inwoner van Waalwijk is de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus aangetroffen, meldt het Brabants Dagblad. De besmetting werd begin januari opgemerkt. "De GGD heeft de besmetting in behandeling en houdt de burgemeester op de hoogte als daar aanleiding voor is", laat de gemeente weten aan de krant.

17.55 - Slob over eindexamens: beeld minder gunstig dan gehoopt

De vooruitzichten voor de eindexamens dit jaar zijn "minder gunstig dan gehoopt", schrijft demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Veel eindexamenleerlingen hebben het afgelopen schooljaar achterstanden opgelopen en die worden mogelijk alleen nog groter. Het opnieuw invoeren van 1,5 meter afstand op middelbare scholen kan fysieke les en daarmee de voorbereiding nog moeilijker maken.

17.35 - Gedetineerden moeten toch mondkapje op van minister Dekker

Gedetineerden moeten toch mondkapjes gaan dragen als zij geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Dat heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) besloten. Gevangenen werden daartoe tot dusver uit veiligheidsoverwegingen niet verplicht. Ook zal er in alle inrichtingen en tbs-klinieken preventief getest worden.

17.20 - Vaccinatie in kleine woonvormen begint maandag

De volgende ronde van coronavaccinaties begint op maandag. Dan zijn de eerste kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die in kleinschalige woonvormen wonen aan de beurt. Het gaat om ongeveer 77.000 mensen, die het coronavaccin van Moderna krijgen. Huisartsen voeren die vaccinaties uit, omdat hun instellingen geen eigen arts hebben.

16.32 - Kabinet maakt nog eens 15 miljoen vrij voor noodhulp eilanden

Het kabinet maakt nog eens 14,9 miljoen euro vrij voor humanitaire noodhulp aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De drie eilanden verkeren nog steeds in zwaar weer vanwege de coronacrisis. Met het geld kan er tot ten minste april noodhulp worden geleverd.

16.29 - Rutte: scholen voor 8 februari open zou 'klein wondertje' zijn

Het zou "een klein wondertje" zijn als de basisscholen en kinderopvangcentra al voor 8 februari open kunnen, zei premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Het kabinet moet eerst de adviezen van deskundigen hierover afwachten, zegt de premier. Er loopt op het moment onderzoek naar de verspreiding van de zogeheten Britse coronavariant door kinderen. Pas als daarover meer bekend is, kunnen scholen eventueel weer open. De resultaten van het onderzoek worden voor 2 februari verwacht.

16.00 - In Duitsland tanken mag niet meer met 'gewoon' mondkapje

Nederlanders die vlakbij de Duitse grens wonen en gewend zijn even bij de oosterburen te gaan tanken of boodschappen te doen, moeten vanaf maandag rekening houden met aangescherpte regels voor het dragen van mondkapjes. De gewone mondkapjes zoals die op de meeste plaatsen in ons land gedragen worden, zijn vanaf maandag taboe in onder meer Duitse winkels en tankstations. In plaats daarvan moeten mondkapjes gedragen worden die beter beschermen, met name van het type KN95/N95 of FFP2 of chirurgische mondkapjes.

15.54 - Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt heel licht

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2354 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 14 meer dan op donderdag. In de afgelopen drie weken is het aantal patiënten in de ziekenhuizen met bijna 500 gedaald.

15.35 - Brandbrief transporteurs: trucker de dupe van dicht tankstation

Vrachtwagenchauffeurs worden hard geraakt door de avondklok, die bepaalt dat tankstations na 20.45 uur alleen nog maar brandstof mogen verkopen. Hierdoor kunnen chauffeurs die lang op weg zijn 's nachts nergens meer terecht voor eten of toiletbezoek, waarschuwt een groep van ondernemersorganisaties. In een brief aan het kabinet en Tweede Kamerleden vragen de organisaties om een uitzonderingspositie voor tankstations, zodat ze ook na de ingang van de avondklok volledig open kunnen blijven.

15.19 - 945 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

De afgelopen 24 uur zijn in Brabant 945 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 22 meer dan gisteren (923). Het is de derde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen in de provincie stijgt.

15.18 - 5791 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal, gemiddelde daalt nog

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 5791 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets minder dan donderdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu net iets meer dan 5800 positieve tests meldde

In de afgelopen zeven dagen zijn 37.230 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 5319 per dag. Die lijn gaat nog steeds omlaag.



15.16 - Vrijwel alle volleybalwedstrijden vervroegd vanwege avondklok

Vrijwel alle volleybalwedstrijden van komend weekeinde in de eredivisie zijn vervroegd vanwege de avondklok. De Nederlandse bond Nevobo heeft de clubs uit de hoogste afdeling gevraagd de avondklok te respecteren, hoewel ze vallen onder de uitzondering voor de topsport. De meeste ploegen hebben daar gehoor aan gegeven.

Alleen de wedstrijd tussen de volleybalsters van Apollo 8, de koploper in de eredivisie, en Set-Up '65 wordt gespeeld terwijl de avondklok ingaat. Het duel in Borne begint zaterdagavond om 20.00 uur.

15.05 - Geen late Kamerdebatten meer om avondklok

Vanwege de avondklok, die vanaf aanstaande zaterdag geldt tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de Tweede Kamer in principe niet meer tot 's avonds laat debatteren. Dat schrijft Kamervoorzitter Khadija Arib in een brief aan de Tweede Kamer. Voor 19.00 uur moeten alle debatten klaar zijn die in de kleinere commissiezaaltjes plaatsvinden. Voor de debatten in de grote vergaderzaal geldt 19.00 uur als streeftijd. Zo kunnen Kamerleden die verder bij de Tweede Kamer vandaan wonen alsnog voor 21.00 uur thuis zijn, schrijft Arib.

14.55 - Geen sneltestverplichting voor Antillen en veilige landen

De verplichte coronasneltest voor reizigers die per vliegtuig naar Nederland willen komen, geldt niet voor de Antillen en negen andere landen. Het gaat om Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius, IJsland, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en China.

Dat zijn ook de landen waar al geen PCR-testverplichting voor geldt. De vrijstelling zou betekenen dat KLM op die landen zou kunnen blijven vliegen, omdat er geen risico is dat personeel achter zou moeten blijven.

14.43 - Slob kan scholen nog niet openen na onderzoek Lansingerland

Demissionair onderwijsminister Arie Slob kan nog niet zeggen of de basisscholen en kinderopvangcentra eerder open kunnen, nu uit een GGD-onderzoek blijkt dat er geen grootschalige verspreiding was van de Britse coronavariant op een basisschool.

Het onderzoek is weliswaar "een lichtpuntje", maar de vraag of kinderen de Britse variant sneller verspreiden blijft nog onbeantwoord. Pas als daar antwoord op is, kan het kabinet een besluit nemen over het heropenen. Voor 2 februari hoopt het kabinet uitsluitsel te krijgen over de vatbaarheid van kinderen voor de Britse coronamutant.

14.38 - Ollongren: heel kleine kans dat verkiezingen worden uitgesteld

De kans dat verkiezingen worden uitgesteld is heel klein, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. "Ik kan niets garanderen, maar we zetten alles op alles dat het wel door kan gaan", aldus de bewindsvrouw. Een aantal gemeenten heeft grote zorgen over de strenge maatregelen die in maart mogelijk nog gelden wegens de Britse coronavariant, maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er geen weg meer terug.

14.06 - Staatssecretaris: 'ov blijft rijden tijdens avondklokperiode'

Treinen, trams en bussen blijven tijdens de lockdown gewoon rijden, ook na 21.00 uur 's avonds wanneer de avondklok geldt. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). "Het ov is er juist voor de mensen die ervan afhankelijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld in de zorg of in de dienstverlening, bevoorrading aan de slag moeten blijven."

In principe gaat de dienstregeling door zoals gewoonlijk. Mocht een vervoerder wel willen afschalen, dan kunnen ze dat overleggen met de autoriteit die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld de gemeente of de vervoersregio.

12.35 - Aantal zelfdodingen ondanks coronacrisis niet toegenomen

Het aantal zelfdodingen is in 2020 niet toegenomen ten opzichte van 2019. Dat meldt de NOS. Experts waarschuwen sinds de eerste lockdown al dat de coronacrisis voor een toename in het aantal suïcide zou leiden. Dat is dus vooralsnog niet het geval.

12.31 - Minister wil ook dat eindtoets doorgaat

Minister Slob wil ook dat de eindtoets in het basisonderwijs dit jaar wel doorgaat. Dat schrijft de NOS. Hij vreest dat een aantal kinderen anders een lager schooladvies krijgen dan ze verdienen. Onder meer de onderwijsinspectie en schoolbesturen vinden dat de eindtoets dit jaar door moet gaan.

12.30 - Minder valse eurobiljetten in omloop door corona

Door de coronacrisis zijn het afgelopen jaar veel minder valse eurobiljetten aangetroffen in Nederland dan een jaar eerder. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder zag vanaf het tweede kwartaal een daling van het aantal in omloop zijnde valse biljetten. Vanaf dat moment werd er volgens DNB bij kassa's minder betaald met contant geld en juist meer contactloos vanwege de virusuitbraak.

12.29 - Veiligheidsberaad gaat eerder vergaderen om avondklok

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio komt vanaf maandag eerder bijeen vanwege de avondklok, die vanaf zaterdag geldt. Het beraad vergaderde tot nu toe in de vroege avonduren in Utrecht, maar heeft de wekelijkse bijeenkomst nu vervroegd naar het eind van de middag, zodat alle deelnemers voor negen uur thuis kunnen zijn. "Om het goede voorbeeld te geven", aldus een woordvoerster.

12.15 - Brief werkgever geen alternatief voor modelverklaring avondklok

Mensen die voor werk naar buiten moeten als de avondklok van kracht is, moeten daarvoor de werkgeversverklaring gebruiken die op de website van de Rijksoverheid te vinden is. Een ondertekende brief van de werkgever is niet geldig als alternatief, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Om de straat op te mogen tussen negen uur en halfvijf moet je twee verklaringen bij je hebben: een eigen verklaring en een werkgeversverklaring. Beide modelverklaringen verschenen pas na het debat online.

11.58 - 380 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur zijn 26 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er 13 minder dan donderdag. In totaal liggen 380 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Sinds gisteren zijn elf mensen overleden, vijf mensen overgeplaatst naar andere ziekenhuizen en 26 mensen mocht na een ziekbed naar huis.

11.56 - Hockeybond: train en speel zoveel mogelijk voor ingaan avondklok

Hockeybond KNHB roept de clubs uit de hoofdklasse op om oefen- en competitiewedstrijden zoveel mogelijk te spelen voordat de avondklok ingaat. Als het niet anders kan, mogen de duels wel na negen uur 's avonds gespeeld worden. Voor de topsportcompetities, waaronder de hockeyhoofdklasse voor mannen en vrouwen, geeft de overheid daar de ruimte voor.

11.44 - Minister: alleen bij veilig alternatief geen sneltestplicht KLM

KLM moet zelf met een veilig alternatief voor de verplichte sneltest voor crewleden komen, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart). "Ik laat het echt even aan de KLM en het RIVM. Als zij samen een veilige manier weten te vinden, ben ik er heel erg blij mee", zegt de bewindsvrouw. "Maar als dat niet zo is, kunnen we dat risico niet nemen."

Zelf gaat de bewindsvrouw zich niet actief met de situatie bemoeien. KLM weet volgens haar zelf het beste hoe ze tot een werkbaar testprotocol kunnen komen waardoor er mogelijk een uitzondering kan worden gemaakt op de verplichte sneltest voor de bemanning. En alleen het RIVM kan beoordelen of zo'n protocol wel echt veilig is. Alleen als die partijen samen een oplossing vinden, mag wat Van Nieuwenhuizen betreft de vlag uit. "Natuurlijk heb ik het liefst als minister van luchtvaart dat ze gewoon vliegen. Maar het moet veilig zijn. Dat is het enige criterium."

11.40 - Ontheffing van avondklok voor jacht op zwijnen en vossen

Jagers krijgen een ontheffing van de avondklok voor de jacht op wilde zwijnen en vossen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de provincies en de provinciale faunabeheereenheden gevraagd om de ontheffing te regelen, zegt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vrijdag. De vereniging is blij dat de overheid het belang van beide soorten jacht onderschrijft.

11.27 - Concertgebouworkest speelt telkens als avondklok ingaat

Het Koninklijk Concertgebouworkest zal zich elke avond laten horen vanaf het moment dat de avondklok ingaat. Het gaat vanaf zaterdag dagelijks om negen uur korte concerten streamen via Instagram Live. Dat gebeurt onder het motto Stay in, stay tuned.

Op zaterdag 23 januari, als de avondklok voor het eerst ingaat, is werk van Beethoven te horen als eerste in de reeks van stukken kamermuziek dagelijks om diezelfde tijd. De muziek wordt telkens overdag gespeeld en opgenomen, want ook de musici houden zich keurig aan de nieuwe maatregel, verzekert het orkest.

11.03 - 'Boekingen vliegtickets voor zomervakantie vallen tegen'

Nederlanders boeken nog maar weinig vliegreizen voor de mei- en zomervakantie, merkt boekingssite vliegtickets.nl. Volgens de ticketverkoper komt dit door de oproep van het kabinet om reisbewegingen vanwege de coronapandemie zoveel mogelijk te beperken.

10.36 - Aanvangstijden voetbalwedstrijden onveranderd tijdens avondklok

De wedstrijden in het betaalde voetbal blijven ook gedurende de periode dat de avondklok geldt in de avond gespeeld worden. De KNVB gaat niet schuiven met de aanvangstijdstippen, iets wat in andere Nederlandse topsportcompetities wel gebeurt. De overheid heeft de sportbonden de ruimte gegeven om zelf te bepalen of het noodzakelijk is om tijdens de avondklok wedstrijden te laten spelen.

10.35 - KLM werkt aan 'logistieke puzzel', lange vluchten vertrekken nog

De eerste langeafstandsvluchten van KLM zijn vrijdagmorgen, ondanks een eerdere waarschuwing dat vliegen niet mogelijk was, volgens schema vertrokken. Ook korte vluchten gaan vooralsnog op een normale wijze door. Ondertussen werkt KLM achter de schermen naar eigen zeggen aan de 'immense logistieke puzzel' als vanaf zaterdag ook voor crewleden een verplichte coronasneltest geldt, voordat koers wordt gezet terug naar Amsterdam.

09.56 - 'Opvallend advies RIVM aan voetbalfans, weer van de website verwijderd'

Het RIVM heeft korte tijd een opvallend advies aan voetbalfans op de website gehad, en daarna weer verwijderd. Dat schrijft De Telegraaf. Zo zou het RIVM hebben geadviseerd om een tribune op te stellen in huis, waarbij de zitplaatsen anderhalve meter uit elkaar staan. Ook adviseerde de overheidsorganisatie om een ratel te gebruiken als vervanging voor juichen.

09.25 - Britse autoriteiten overwegen geldbedrag bij positieve coronatest

De Britse autoriteiten overwegen mensen te gaan betalen als ze positief testen op het coronavirus. Het zou gaan om een bedrag van 500 pond (562 euro), berichten Britse media. Zo moeten burgers in Engeland worden aangemoedigd om zich te laten testen als ze klachten hebben.

08.50 - Dodental door pandemie in Duitsland boven de 50.000

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Duitsland is de 50.000 voorbij. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt vrijdag 859 sterfgevallen.

In totaal zijn in Duitsland tot dusver zeker 50.642 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Ook raakten er zeker 2.106.262 mensen besmet met het virus.

08.32 - Grote druk Brussel op EMA bij beoordelen coronavaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is afgelopen november door Brussel onder grote druk gezet om het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gelijktijdig met de Amerikanen en Britten goed te keuren. De toezichthouder had echter nog serieuze vragen over de zuiverheid van het vaccin. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) op basis van gelekte interne EMA-documenten.

Uit de documenten zou onder meer blijken dat de Europese Commissie wilde voorkomen dat lidstaten het voorbeeld van de Britten zouden volgen, die het vaccin al op 5 december met een noodvergunning accepteerden, is op te maken uit een mail van een EMA-medewerker. Daarnaast zou pas weken na de Amerikanen groen licht geven te veel politieke fall-out voor de Europese Commissie opleveren zo mailde vice-directeur Noel Wathion van de EMA op 19 november aan zijn collega-bestuurders.

08.31 - Beter Bed groeit ondanks tweede lockdown

Beddenfabrikant Beter Bed heeft afgelopen kwartaal voor de zevende periode op rij omzetgroei laten zien. Ondanks de coronapandemie en het tijdelijk moeten sluiten van winkels door de tweede lockdown, pakten de laatste drie maanden van vorig jaar toch gunstig voor het beddenconcern. Dat lag voornamelijk aan de onlineverkopen.

07.50 - ETZ in Tilburg begint weer met heup- en knie-operaties

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gaat weer heup- en knie-operaties doen. Door de coronacrisis lagen deze operaties al een tijd stil. "Een ramp voor deze mensen", zegt Bo Cozijnsen, physician assistant orthopedie. "Zij hebben veel pijn, kunnen vaak niet meer lopen en raken daardoor soms ook psychisch of lichamelijk verder in de problemen, bijvoorbeeld omdat ze in een sociaal isolement belanden. De mensen die het langst op de wachtlijst staan, helpen we nu als eerste."

07.18 - 'Verkiezingen zijn niet meer uit te stellen'

Gemeenten worstelen nog enorm om alle extra maatregelen voor elkaar te krijgen die nodig zijn om in maart Tweede Kamerverkiezingen te kunnen houden. Maar er is geen weg meer terug, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen BNR. Er is al te veel in gang gezet om de verkiezingen nu nog uit te stellen. Grote zorgen zijn er wel over de opmars van de Britse coronavariant, die de verkiezingen alsnog kan dwarsbomen.

05.36 - Zo'n 2,3 miljoen Nederlanders al beschermd tegen coronavirus

Een op de acht Nederlanders heeft inmiddels antistoffen tegen corona. Uit onderzoek van bloedbank Sanquin onder duizenden bloeddonoren blijkt dat vorige week bij dertien procent van hen sporen van een doorgemaakte corona-infectie zijn aangetroffen, is te lezen in de Volkskrant. Dat zou betekenen dat nu bijna 2,3 miljoen mensen natuurlijke immuniteit tegen het coronavirus hebben ontwikkeld. Hun antistoffen zorgen voor langdurige bescherming.

05.03 - Inspectie: eindtoets op basisschool moet doorgaan

De eindtoets op basisscholen moet dit jaar hoe dan ook doorgaan - ondanks het coronavirus en de maatregelen om een verdere verspreiding daarvan te voorkomen. De Onderwijsinspectie waarschuwt in het AD: gaat de toets voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door, dan is niet duidelijk hoe erg de onderwijsachterstand van kinderen is.

03.30 - OMT bespreekt opties voor betere mondmaskers zorgpersoneel

Het Outbreak Management Team (OMT) bespreekt deze vrijdag de mogelijkheden om zorgpersoneel te voorzien van beter beschermende mondmaskers. Zorgvakbonden hebben daartoe een verzoek ingediend. Ze vinden dat medewerkers uit de sector standaard preventief gebruik moeten kunnen maken van zogeheten FFP2-maskers.

00.01 - Aantal sterfgevallen vorige week gedaald, maar blijft hoog

Hoewel vanwege het coronavirus nog steeds meer mensen overlijden dan gebruikelijk, daalde het aantal sterfgevallen vorige week. Die daling was ook te zien bij kwetsbare groepen, namelijk ouderen en mensen die langdurige zorg ontvingen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week overleden naar schatting 3850 mensen, vijfhonderd meer dan normaal zou zijn in deze tijd van het jaar.

23.54 - Ernst Kuipers: het prikken moet versnellen

Nu het kabinet heeft besloten om het zetten van de tweede coronaprik na zes weken toe te staan in plaats van drie, moet de vaccinatiecampagne versnellen. Daarvoor pleitte voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg bij Jinek. "Het is een beetje de situatie van nood breekt wet", zei Kuipers. Volgens hem liggen er momenteel 400.000 vaccins in Nederland klaar om gebruikt te worden en kunnen per week zo'n 125.000 mensen gevaccineerd worden.

23.36 - Wie expres regels overtreedt krijgt boete

"Daar waar mensen zich niet aan regels houden, zal de politie handhavend optreden. Als je moedwillig de regels overtreedt krijg je een boete." Dit zei korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen donderdagavond bij Op1 in reactie op het invoeren van een avondklok in ons land. Van Essen benadrukte dat 'de fase van waarschuwen nu achter ons ligt'.

23.19 - Plan voor nieuw onderzoekscentrum voor rampen en pandemieën

Nederland krijgt een zogenoemd Pandemic Disaster Preparedness Center. Het Erasmus MC begint het onderzoekscentrum met de TU Delft en de gemeente Rotterdam. Met het centrum hopen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, beter voorbereid zijn op eventuele toekomstige pandemieën en rampen.

23.12 - Geen EU-verbod op 'asociale' plezierreisjes, wel oproep

De EU-landen gaan niet-noodzakelijke reizen niet verbieden, ook al zijn die reizen volgens premier Mark Rutte 'ronduit asociaal'. Wel drukken ze hun burgers nog eens op het hart voorlopig niet naar het buitenland te gaan, zei Rutte na een nieuwe videovergadering met zijn EU-collega's over de strijd tegen het coronavirus.

