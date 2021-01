Coronanieuws: zo'n 2,3 miljoen Nederlanders al beschermd tegen coronavirus

Foto: GGD West-Brabant vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Een op de acht Nederlanders heeft inmiddels antistoffen tegen corona, blijkt uit onderzoek van bloedbank Sanquin.

Hoewel vanwege het coronavirus nog steeds meer mensen overlijden dan gebruikelijk, daalde het aantal sterfgevallen vorige week.

De EU-landen gaan niet-noodzakelijke reizen niet verbieden, ook al zijn die reizen volgens premier Mark Rutte 'ronduit asociaal'.

Donderdag waren er 927 nieuwe coronabesmettingen in Brabant.

10.36 - Aanvangstijden voetbalwedstrijden onveranderd tijdens avondklok

De wedstrijden in het betaalde voetbal blijven ook gedurende de periode dat de avondklok geldt in de avond gespeeld worden. De KNVB gaat niet schuiven met de aanvangstijdstippen, iets wat in andere Nederlandse topsportcompetities wel gebeurt. De overheid heeft de sportbonden de ruimte gegeven om zelf te bepalen of het noodzakelijk is om tijdens de avondklok wedstrijden te laten spelen.

10.35 - KLM werkt aan 'logistieke puzzel', lange vluchten vertrekken nog

De eerste langeafstandsvluchten van KLM zijn vrijdagmorgen, ondanks een eerdere waarschuwing dat vliegen niet mogelijk was, volgens schema vertrokken. Ook korte vluchten gaan vooralsnog op een normale wijze door. Ondertussen werkt KLM achter de schermen naar eigen zeggen aan de 'immense logistieke puzzel' als vanaf zaterdag ook voor crewleden een verplichte coronasneltest geldt, voordat koers wordt gezet terug naar Amsterdam.

09.56 - 'Opvallend advies RIVM aan voetbalfans, weer van de website verwijderd'

Het RIVM heeft korte tijd een opvallend advies aan voetbalfans op de website gehad, en daarna weer verwijderd. Dat schrijft De Telegraaf. Zo zou het RIVM hebben geadviseerd om een tribune op te stellen in huis, waarbij de zitplaatsen anderhalve meter uit elkaar staan. Ook adviseerde de overheidsorganisatie om een ratel te gebruiken als vervanging voor juichen.

09.25 - Britse autoriteiten overwegen geldbedrag bij positieve coronatest

De Britse autoriteiten overwegen mensen te gaan betalen als ze positief testen op het coronavirus. Het zou gaan om een bedrag van 500 pond (562 euro), berichten Britse media. Zo moeten burgers in Engeland worden aangemoedigd om zich te laten testen als ze klachten hebben.

08.50 - Dodental door pandemie in Duitsland boven de 50.000

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Duitsland is de 50.000 voorbij. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt vrijdag 859 sterfgevallen.

In totaal zijn in Duitsland tot dusver zeker 50.642 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Ook raakten er zeker 2.106.262 mensen besmet met het virus.

08.32 - Grote druk Brussel op EMA bij beoordelen coronavaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is afgelopen november door Brussel onder grote druk gezet om het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gelijktijdig met de Amerikanen en Britten goed te keuren. De toezichthouder had echter nog serieuze vragen over de zuiverheid van het vaccin. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) op basis van gelekte interne EMA-documenten.

Uit de documenten zou onder meer blijken dat de Europese Commissie wilde voorkomen dat lidstaten het voorbeeld van de Britten zouden volgen, die het vaccin al op 5 december met een noodvergunning accepteerden, is op te maken uit een mail van een EMA-medewerker. Daarnaast zou pas weken na de Amerikanen groen licht geven te veel politieke fall-out voor de Europese Commissie opleveren zo mailde vice-directeur Noel Wathion van de EMA op 19 november aan zijn collega-bestuurders.

08.31 - Beter Bed groeit ondanks tweede lockdown

Beddenfabrikant Beter Bed heeft afgelopen kwartaal voor de zevende periode op rij omzetgroei laten zien. Ondanks de coronapandemie en het tijdelijk moeten sluiten van winkels door de tweede lockdown, pakten de laatste drie maanden van vorig jaar toch gunstig voor het beddenconcern. Dat lag voornamelijk aan de onlineverkopen.

07.50 - ETZ in Tilburg begint weer met heup- en knie-operaties

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gaat weer heup- en knie-operaties doen. Door de coronacrisis lagen deze operaties al een tijd stil. "Een ramp voor deze mensen", zegt Bo Cozijnsen, physician assistant orthopedie. "Zij hebben veel pijn, kunnen vaak niet meer lopen en raken daardoor soms ook psychisch of lichamelijk verder in de problemen, bijvoorbeeld omdat ze in een sociaal isolement belanden. De mensen die het langst op de wachtlijst staan, helpen we nu als eerste."

07.18 - 'Verkiezingen zijn niet meer uit te stellen'

Gemeenten worstelen nog enorm om alle extra maatregelen voor elkaar te krijgen die nodig zijn om in maart Tweede Kamerverkiezingen te kunnen houden. Maar er is geen weg meer terug, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen BNR. Er is al te veel in gang gezet om de verkiezingen nu nog uit te stellen. Grote zorgen zijn er wel over de opmars van de Britse coronavariant, die de verkiezingen alsnog kan dwarsbomen.

05.36 - Zo'n 2,3 miljoen Nederlanders al beschermd tegen coronavirus

Een op de acht Nederlanders heeft inmiddels antistoffen tegen corona. Uit onderzoek van bloedbank Sanquin onder duizenden bloeddonoren blijkt dat vorige week bij dertien procent van hen sporen van een doorgemaakte corona-infectie zijn aangetroffen, is te lezen in de Volkskrant. Dat zou betekenen dat nu bijna 2,3 miljoen mensen natuurlijke immuniteit tegen het coronavirus hebben ontwikkeld. Hun antistoffen zorgen voor langdurige bescherming.

05.03 - Inspectie: eindtoets op basisschool moet doorgaan

De eindtoets op basisscholen moet dit jaar hoe dan ook doorgaan - ondanks het coronavirus en de maatregelen om een verdere verspreiding daarvan te voorkomen. De Onderwijsinspectie waarschuwt in het AD: gaat de toets voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door, dan is niet duidelijk hoe erg de onderwijsachterstand van kinderen is.

03.30 - OMT bespreekt opties voor betere mondmaskers zorgpersoneel

Het Outbreak Management Team (OMT) bespreekt deze vrijdag de mogelijkheden om zorgpersoneel te voorzien van beter beschermende mondmaskers. Zorgvakbonden hebben daartoe een verzoek ingediend. Ze vinden dat medewerkers uit de sector standaard preventief gebruik moeten kunnen maken van zogeheten FFP2-maskers.

00.01 - Aantal sterfgevallen vorige week gedaald, maar blijft hoog

Hoewel vanwege het coronavirus nog steeds meer mensen overlijden dan gebruikelijk, daalde het aantal sterfgevallen vorige week. Die daling was ook te zien bij kwetsbare groepen, namelijk ouderen en mensen die langdurige zorg ontvingen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week overleden naar schatting 3850 mensen, vijfhonderd meer dan normaal zou zijn in deze tijd van het jaar.

23.54 - Ernst Kuipers: het prikken moet versnellen

Nu het kabinet heeft besloten om het zetten van de tweede coronaprik na zes weken toe te staan in plaats van drie, moet de vaccinatiecampagne versnellen. Daarvoor pleitte voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg bij Jinek. "Het is een beetje de situatie van nood breekt wet", zei Kuipers. Volgens hem liggen er momenteel 400.000 vaccins in Nederland klaar om gebruikt te worden en kunnen per week zo'n 125.000 mensen gevaccineerd worden.

23.36 - Wie expres regels overtreedt krijgt boete

"Daar waar mensen zich niet aan regels houden, zal de politie handhavend optreden. Als je moedwillig de regels overtreedt krijg je een boete." Dit zei korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen donderdagavond bij Op1 in reactie op het invoeren van een avondklok in ons land. Van Essen benadrukte dat 'de fase van waarschuwen nu achter ons ligt'.

23.19 - Plan voor nieuw onderzoekscentrum voor rampen en pandemieën

Nederland krijgt een zogenoemd Pandemic Disaster Preparedness Center. Het Erasmus MC begint het onderzoekscentrum met de TU Delft en de gemeente Rotterdam. Met het centrum hopen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, beter voorbereid zijn op eventuele toekomstige pandemieën en rampen.

23.12 - Geen EU-verbod op 'asociale' plezierreisjes, wel oproep

De EU-landen gaan niet-noodzakelijke reizen niet verbieden, ook al zijn die reizen volgens premier Mark Rutte 'ronduit asociaal'. Wel drukken ze hun burgers nog eens op het hart voorlopig niet naar het buitenland te gaan, zei Rutte na een nieuwe videovergadering met zijn EU-collega's over de strijd tegen het coronavirus.

