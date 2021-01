Explosief en kogelhulzen gevonden bij bedrijf in Breda

Wachten op privacy instellingen... Agenten vonden naast een explosief ook hulzen aan de Kleine Krogt in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Bij een bedrijf aan de Kleine Krogt in Breda is donderdagnacht rond kwart voor twee een explosief gevonden

Bij een bedrijf aan de Kleine Krogt in Breda is donderdagnacht rond kwart voor twee een explosief gevonden. Dit is inmiddels vernietigd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De politie doet onderzoek.

De politie kreeg donderdagavond rond halftwaalf een melding van een schietpartij bij een bedrijf aan de Kleine Krogt. Daar werd niets gevonden. Ruim een uur later vonden agenten bij een ander bedrijf in dezelfde straat wel enkele kogelhulzen. Daarop werd de omgeving afgezet.

De politie deed onderzoek bij de Kleine Krogt in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Daarna werd een verdacht pakketje gevonden, dat een explosief bleek te zijn. De EOD bracht dit naar een afgelegen plek bij de Asterdplas waar het rond zes uur vrijdagochtend tot ontploffing is gebracht.

Vorige week vrijdag woedde er ook al brand bij een auto die geparkeerd was aan de Kleine Krogt. Die auto raakte zwaar beschadigd. Of er een verband is tussen deze autobrand, het explosief en de hulzen die donderdagnacht werden gevonden, is niet duidelijk. Bij de brand raakte niemand gewond.

Brandschade bij een auto aan de Kleine Krogt in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.