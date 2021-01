'Explosief bij bedrijf, beschieting van huis en gevonden handgranaat hebben met elkaar te maken'

De politie deed onderzoek bij de Kleine Krogt in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen het explosief dat donderdagnacht werd gevonden bij een bedrijf aan de Kleine Krogt in Breda en de beschieting van een huis aan de Bruno Renardstraat in Breda eind oktober. Ook de handgranaat die eind oktober werd gevonden op de Baliëndijk zou hiermee te maken hebben. Volgens ingewijden heeft het te maken met een groot onderwereldconflict in de Randstad.

De politie kreeg donderdagavond rond halftwaalf een melding van een schietpartij bij een bedrijf aan de Kleine Krogt in Breda. Daar werd toen niets gevonden. Maar ruim een uur later vonden agenten bij een ander bedrijf in dezelfde straat wel kogelhulzen. Daarop werd de omgeving afgezet.

Wachten op privacy instellingen...

Vervolgens werd het verdachte pakketje gevonden, dat een explosief bleek te zijn. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bracht dit rond zes uur vrijdagochtend op een afgelegen plek bij de Asterdplas tot ontploffing.

Er was vorige week ook al een incident in de straat. Toen brandde een auto uit. Mogelijk was het vuur aangestoken. Of er een verband is dat is onbekend.

Piet Costa

Doelwit in Breda zouden nu en afgelopen najaar twee broers zijn die in de bandenhandel zitten. Eén wordt in het milieu 'Petje' genoemd. Ze behoren vermoedelijk tot het netwerk van de Rotterdammer Roger P. alias 'Piet Costa' die wordt gezien als een van de grootste drugsbaronnen van Nederland en door het OM ook wordt gezien als opdrachtgever van de martelkamer in Wouwse Plantage. Daarvoor is hij vorig jaar opgepakt.

Volgens diverse media zijn 'Costa' en zijn netwerk in conflict gekomen met ene 'Ali de Iranees'. Die zou uit de groep rond Costa zijn gestapt en een deel van het misdaadgeld hebben meegenomen: zeker zestig miljoen euro. Dat conflict is hoog opgelopen en heeft al minstens één mensenleven gekost. Vorig jaar zomer is de financiële man van Costa doodgeschoten in Rotterdam.

Waarschuwing

Ook de kogels en explosieven in Breda, worden toegeschreven aan de onderwereldruzie. Een handgranaat -waar het hier mogelijk om gaat- wordt in de onderwereld vaak neergelegd als waarschuwing om ergens buiten te blijven of mee te stoppen.

LEES OOK:

Agenten vonden naast een explosief ook hulzen aan de Kleine Krogt in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.