Handgranaat en patronen gevonden op straat in Breda

Handgranaat gevonden op de Baliëndijk in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

Op de Baliëndijk in Breda is een mogelijk explosief gevonden. Het zou gaan om een handgranaat en een aantal patronen. Die zijn gevonden in de nacht van maandag op dinsdag. Een omstander zag het explosief liggen en waarschuwde de politie.

De politie heeft de straat afgezet om verder onderzoek te doen. Volgens een ooggetuige zat de granaat waarschijnlijk aan een rolluik vastgeplakt met tape en heeft dat losgelaten waardoor de granaat op de grond kwam te liggen. Een stukje verderop in de straat werden vervolgens ook patronen gevonden.

De straat werd afgezet (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

Mensen die in de straat wonen zijn op de hoogte gebracht door de politie maar ze hoefden hun huizen niet uit. Later in de nacht kwam de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) om de granaat en de patronen veilig te stellen.

De EOD kwam naar de Baliëndijk (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

Een buurtbewoner komt 's ochtends een kijkje nemen op de plek waar de granaat werd gevonden, hij kijkt er nauwelijks meer van op. "Het is weer eens prijs in de buurt", zegt hij. "Ik sta er niet van te kijken." Toch blijft het schrikken. "Dit is een leuke gemeenschap waar ook jongere mensen met kinderen komen en hun boodschappen doen. Vanaf half acht of acht uur komen hier mensen die hun kinderen naar school brengen. Je moet er toch niet aan denken dat zoiets overdag gevonden wordt."

Zondag was het ook al raak in Breda. In de avond werd er toen geschoten op een huis aan de Bruno Renardstraat. Die straat ligt in de wijk die grenst aan waar er nu het mogelijke explosief en kogelhulzen gevonden zijn. Of de zaken met elkaar verband houden is niet bekend.

