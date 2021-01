'De kinderen werden pas aangekleed als Johan Verschuuren was geweest', mail ons jouw herinneringen

Johan Verschuuren (foto: beeld uit documentaire van Loes Janssen). vergroot

Johan Verschuuren voorspelde dertig jaar lang het weer in Brabant. Donderdag is hij overleden op 85-jarige leeftijd. De condoleances stromen sindsdien binnen, zowel bij de radio als op Omroep Brabants socialmediakanalen. We doen een greep uit de herinneringen aan Brabants bekendste weerman, maar vergeet vooral niet jouw herinnering aan Johan met Omroep Brabant te delen.

“Ook wij bleven vroeger op bed naar de radio luisteren tot Johan geweest was”, zegt Annie. “Het werd dan een probleem als er veranderingen in het programma kwamen en Johan naar een ander tijdstip ging. Dan moest je zorgen dat je al gewassen en aangekleed was zodat je hem aan de keukentafel tafel kon horen.”

'Prachtmens'

Veel mensen herinneren zich nog de weerberichten. “Een prachtmens is ons ontvallen", schrijft Marc. "Ik had vroeger het lef niet thuis om er ‘durhinne te praoten’ als Johan aan het woord was.” In 2011 stopte Johan met 'het weer' bij Omroep Brabant. Zijn rubriek was toen al ingeperkt tot de weekenduitzendingen op Omroep Brabant radio.

Jarno zegt dat zijn eerste herinnering aan Johan Verschuren stamt uit 1991. “Toen werkte ik in Wouw en had ik de radio ‘s morgens aanstaan met Johan. Dat vergeet ik nooit meer. Daarna, in '92, leerde ik mijn huidige vrouw kennen. Ik ging bij haar wonen: elke morgen had mijn schoonvader trouw Johan aanstaan. Er ging geen dag voorbij zonder Johans weerpraat.”

‘Goeiemorrege’

Legendarisch werd Johan Verschuuren vooral met het onnavolgbare 'goeiemorrege’ waarmee hij zijn dagelijkse weerpraatje op Omroep Brabant radio begon. "Een man met zijn typische 'goeiemorgen' en weerspreuken. Aarle-Rixtel verliest een bijzonder man, Omroep Brabant radio verliest een ambassadeur", schrijft Huub.

Ook taalvirtuoos Wim Daniëls schrijft op Facebook dat hij veel herinneringen heeft aan zijn dorpsgenoot. "Johan sprak in zijn weerberichten niet zozeer over koufronten, hoge- en lagedrukgebieden, maar meer over wat de flora en fauna voor voorspellende kracht hadden inzake het weer. Hij had dat van thuis meegekregen", zegt Daniëls.

Jeannes herinneringen aan Johan gaan ook ver terug, zegt ze. "Ik weet nog dat mijn kinderen pas aangekleed werden als ik Johans weerpraatje gehoord had. Want dan wist je of het ging regenen of dat het kouder werd. Het zijn voor mij heel fijne herinneringen aan vroeger, toen alles nog gemoedelijk en gezellig was. Dat gevoel bracht Johan via zijn praatje de huiskamer binnen. "

In 2016 ging verslaggever Jan Waalen op bezoek bij Johan Verschuuren en maakte er deze reportage:

