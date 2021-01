Raar jaar door corona: meer overlast van jongeren, minder woninginbraken

Het slachtoffer wilde geen aangifte doen. vergroot

De coronacrisis die vorig jaar begon had ook écht invloed op ons gedrag, op de criminaliteit en op het werk van de politie. Dat wordt duidelijker nu meer en meer cijfers over 2020 naar buiten komen. Er waren minder inbraken doordat we vaker thuis waren, maar verveelde jongeren veroorzaakten meer overlast.

Het aantal woninginbraken daalde in Brabant fors tot 4500, dik duizend minder dan anders. De verklaring is simpel: we waren veel vaker thuis door de coronacrisis.

Er waren uitzonderingen. In Bergen op Zoom leek sprake van een lokale inbraakgolf. Het aantal steeg er juist van 91 naar 144 woninginbraken. Een toename was er op nog enkele plekken:

Gemert-Bakel,

Goirle,

Laarbeek,

Vught,

Sint Michielsgestel.

Inbrekers sloegen wél hun slag in schuren en garageboxen. Daar werd meer uit gejat dan anders, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): 2753 keer. Dat is opvallend, want er was jarenlang juist een daling.

Eeigenaren van schuren en garages in onder meer Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Oosterhout en Oss waren vaker de dupe. En ook weer Bergen op Zoom en Gemert-Bakel.

Het aantal straatroven en overvallen nam vorig jaar af, maar daar is een al jaren dalende trend. Het aantal gevallen van zakkenrollerij halveerde bijna: van 1800 aangiftes naar bijna 1100. Nog niet zo lang geleden waren dat er nog vijf keer zo veel.

Rustiger op straat

Het was rustiger op straat en dat leidde tot minder meldingen van openlijk geweld en mishandeling. In bijna tien jaar waren die cijfers niet zo laag. De kroegen waren een deel van het jaar dicht. Gevolg: weinig geluidsoverlast van horeca en evenementen. En honderd minder gevallen van openbare dronkenschap. Er werd wel een paar duizend keer vaker geklaagd over geluidshinder.

Je zou zeggen dat je door mondkapjes makkelijker wegkomt met een winkeldiefstal, maar nee dus. Het aantal winkeldiefstallen daalde opnieuw.

Doordat er minder verkeer was, waren er 'slechts' 11.000 meldingen van ongelukken: het laagste cijfer in jaren. Er waren minder doden en gewonden in het verkeer, in ieder geval in het midden en westen van Brabant: 34 doden tegen over 53 een jaar eerder. De cijfers van de politie Oost-Brabant komen later.

Er waren meer incidenten met verwarde personen, zoals psychiatrisch patiënten en junks. Dat is een trend die al jaren zichtbaar is. Maar de teller ging harder omhoog zo lijkt het. Bijna 16.000 meldingen tegenover 12.000 een jaar eerder.

Chef Wilbert Paulissen van politie Oost-Brabant suggereerde eerder al dat dat kwam omdat er nogal wat opvangvoorzieningen en dagbesteding dicht waren, waardoor verwarde mensen zichtbaar rondhingen.

Verveelde jeugd en cybercrime

Er waren veel meer meldingen van jeugdoverlast. In het midden en westen verdubbelde dat naar pakweg 10.000. Hier is duidelijk: de jeugd verveelde zich. Piekmaanden waren maart, april en mei. Ook meer overlastmeldingen van zwervers in Brabant kwamen binnen op de meldkamers.

Cybercrime nam toe. Het aantal aangiften van bijvoorbeeld phishing en whatsappfraude steeg van 500 in 2019 naar 1300 vorig jaar.

Een lichtpuntje. De politie kon veel meer misdaadgeld afpakken. Het verdubbelde naar zo'n 34 miljoen euro. Daarbij is de megaklapper van de Paradijslaan in Eindhoven (12,5 miljoen euro) niet meegerekend want dat was een vangst van de landelijke eenheid dankzij Encrochat.

