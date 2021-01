Coronakapsels worden pruiken voor kankerpatiënten, maar nu nog even niet

Sylvie Takke van Atelier Het Pruykenhuis in Rijsbergen is na haar oproep bij Omroep Brabant overspoeld met reacties van mensen met een coronakapsel die hun lokken willen doneren om er pruiken voor kankerpatiënten van te maken. Samen met twee kappers uit Zundert bekijkt ze nu hoe de mensen na de lockdown van hun te lange haar kan afhelpen.

De oproep van Sylvie Takke kreeg alleen al op de Facebookpagina van Omroep Brabant meer dan 250 reacties en werd 162 keer gedeeld. En ook de landelijk media haakten aan: "We waren in het NOS Journaal te zien, werden door Radio 5 gebeld en krijgen nog bezoek van RTL Nieuws en Hart van Nederland."

Pas als het einde van de lockdown in zicht is, kan ze verder praten met de kappers. "Want die zijn nu vooral bezig om zelf het hoofd boven water te houden. Maar we zitten eraan te denken om na de heropening een soort knipmarathon op te zetten. Het verhaal krijgt dus wel een staartje."